«Торпедо» сыграет на своем поле с «Иртышом» в рамках 34-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:00 мск. «Торпедо» — «Иртыш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедо» только перестраивается под требования Александра Бородюка. Новый наставник старается на ходу улучшить психологический климат в коллективе после откровенно неудачно проведенного мартовского цикла.

Сейчас торпедовцы осели на 6 строчке в турнирной таблице ФНЛ. В активе у столичного клуба сейчас 57 очков.

В минувшем туре «Торпедо» вновь проиграло. Причем команда Бородюка на выезде минимально уступила одному из аутсайдеров лиги «Томи».

Прогнозы на ФНЛ

В матче первого круга торпедовцы были сильнее — 0:2. Вот и сейчас подопечные Бородюка наверняка будут активно атаковать с первых минут, и в итоге добьются желанного локального успеха.

«Иртыш»

«Иртыш» отчаянно борется за выживание. Правда, нынешнее 17 место не является вылетающим, ведь «Тамбов» в следующем сезоне на старт не выйдет.

Шансы сохранить место в ФНЛ омский клуб имеет. Правда, в минувшем туре были потеряны важнейшие два очка: «Иртыш» дома не сумел вскрыть оборону «Шинника» (0:0).

«Иртыш» слабоват в атаке — лишь 28 голов в 33 матчах. А вот оборона команды с нагрузкой, возложенной на нее, не справляется — 44 пропущенных мяча.

Команда Евгения Харлачева крайне неудачно играет на чужих полях. Вот и поединок к Москве с разозленным оппонентом будет для команды сложным испытанием.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.20, на ничью за 6.44, а на «Иртыш» — за 15.00

Торпедовцам отступать уже некуда, иначе есть риск окончательно лишиться шансов на попадание в стыки.

«Иртыш» мало забивает, да и оборона регулярно совершает результативные ошибки.

Торпедовцы крайне раздосадованы последними неудачами, так что наверняка пойдут в атаку с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.67