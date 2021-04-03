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    Разъяренные торпедовцы сразу понесутся в атаку

    «Торпедо» — «Иртыш». Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, ФНЛ, 3 апреля 2021 года

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    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Иртышом» в рамках 34-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:00 мск. «Торпедо» — «Иртыш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 03 Апреля 2021 года
    Торпедо
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  • 1.33
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  • 4.80
  • 2
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    «Торпедо»

    «Торпедо» только перестраивается под требования Александра Бородюка. Новый наставник старается на ходу улучшить психологический климат в коллективе после откровенно неудачно проведенного мартовского цикла.

    Сейчас торпедовцы осели на 6 строчке в турнирной таблице ФНЛ. В активе у столичного клуба сейчас 57 очков.

    В минувшем туре «Торпедо» вновь проиграло. Причем команда Бородюка на выезде минимально уступила одному из аутсайдеров лиги «Томи».

    Прогнозы на ФНЛ

    В матче первого круга торпедовцы были сильнее — 0:2. Вот и сейчас подопечные Бородюка наверняка будут активно атаковать с первых минут, и в итоге добьются желанного локального успеха.

    «Иртыш»

    «Иртыш» отчаянно борется за выживание. Правда, нынешнее 17 место не является вылетающим, ведь «Тамбов» в следующем сезоне на старт не выйдет.

    Шансы сохранить место в ФНЛ омский клуб имеет. Правда, в минувшем туре были потеряны важнейшие два очка: «Иртыш» дома не сумел вскрыть оборону «Шинника» (0:0).

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  • 31/03/2021

    • «Иртыш» слабоват в атаке — лишь 28 голов в 33 матчах. А вот оборона команды с нагрузкой, возложенной на нее, не справляется — 44 пропущенных мяча.

    Команда Евгения Харлачева крайне неудачно играет на чужих полях. Вот и поединок к Москве с разозленным оппонентом будет для команды сложным испытанием.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.20, на ничью за 6.44, а на «Иртыш» — за 15.00

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    Торпедовцам отступать уже некуда, иначе есть риск окончательно лишиться шансов на попадание в стыки.

    «Иртыш» мало забивает, да и оборона регулярно совершает результативные ошибки.

    Торпедовцы крайне раздосадованы последними неудачами, так что наверняка пойдут в атаку с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.67

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