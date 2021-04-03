«Торпедо»
«Торпедо» только перестраивается под требования Александра Бородюка. Новый наставник старается на ходу улучшить психологический климат в коллективе после откровенно неудачно проведенного мартовского цикла.
Сейчас торпедовцы осели на 6 строчке в турнирной таблице ФНЛ. В активе у столичного клуба сейчас 57 очков.
В минувшем туре «Торпедо» вновь проиграло. Причем команда Бородюка на выезде минимально уступила одному из аутсайдеров лиги «Томи».
В матче первого круга торпедовцы были сильнее — 0:2. Вот и сейчас подопечные Бородюка наверняка будут активно атаковать с первых минут, и в итоге добьются желанного локального успеха.
«Иртыш»
«Иртыш» отчаянно борется за выживание. Правда, нынешнее 17 место не является вылетающим, ведь «Тамбов» в следующем сезоне на старт не выйдет.
Шансы сохранить место в ФНЛ омский клуб имеет. Правда, в минувшем туре были потеряны важнейшие два очка: «Иртыш» дома не сумел вскрыть оборону «Шинника» (0:0).
«Иртыш» слабоват в атаке — лишь 28 голов в 33 матчах. А вот оборона команды с нагрузкой, возложенной на нее, не справляется — 44 пропущенных мяча.
Команда Евгения Харлачева крайне неудачно играет на чужих полях. Вот и поединок к Москве с разозленным оппонентом будет для команды сложным испытанием.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.20, на ничью за 6.44, а на «Иртыш» — за 15.00
Торпедовцам отступать уже некуда, иначе есть риск окончательно лишиться шансов на попадание в стыки.
«Иртыш» мало забивает, да и оборона регулярно совершает результативные ошибки.
Торпедовцы крайне раздосадованы последними неудачами, так что наверняка пойдут в атаку с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.67