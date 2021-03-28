В воскресенье, 28 марта, в рамках 33-го тура первенства первой российской лиги нижнекамский «Нефтехимик» дома сыграет с астраханским «Волгарем». Игра начнется в 16:00 по мск. «Нефтехимик» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» с 53 зачетными пунктами разместился на восьмой строке в турнирной таблице первого российского дивизиона, уступая семь баллов зоне плей-офф повышения.

После зимнего перерыва клуб из Нижнекамска сперва не знал горечи поражений на протяжении пяти встреч, выиграв в четырех из них с общим счетом 9:2 и сыграв вничью в гостях с «Аланией» (1:1).

В минувшем туре чемпионата «зелено-красные» потерпели первое фиаско в весенней части, проиграв на выезде лидеру ФНЛ — «Крыльям Советов» со счетом 0:2, пропустив в каждом тайме по голу.

Прогнозы на ФНЛ

В родных стенах «Нефтехимик» в текущем розыгрыше ФНЛ добыл 27 баллов из 53, выиграв в восьми встречах при трех фиаско и таком же количестве мировых. Разница мячей в этих играх составляет 28:8.

«Волгарь»

«Волгарь» находится в середине турнирной таблицы ФНЛ, на десятом месте. У коллектива 46 набранных очков и очень большое отставание от зоны плей-офф.

В первой игре после зимнего перерыва клуб из Астрахани разгромил в Красноярске «Енисей» со счетом 4:1, после чего поочередно поделил очки дома с «Нижним Новгородом» и в гостях с «Чертаново» (по 1:1).

Затем волжане на своей арене одолели на своей арене «Томь» (2:1), а потом потерпели первое поражение в весенней части первенства, уступив в Омске «Иртышу» (0:1). В минувшем туре они вновь вернулись на победный путь, обыграв в родных стенах брянское «Динамо» — 2:1.

На выезде в текущем чемпионате «Волгарь» набрал всего 13 очков. Коллектив добился четырех викторий, один раз сыграл вничью и десять раз был повержен, разница мячей — 15:20.

В первом круге «Волгарь» выиграл у «Нефтехимика» на своем поле со счетом 3:1.

Прогноз и ставка на «Нефтехимик» — «Волгарь»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.18.

На викторию «Волгара» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.28.

Так как нижнекамцы сильно проводят домашние встречи, а астраханцы вне родных стен не совсем убедительны, то в это игры рекомендуем ставить на викторию хозяев.