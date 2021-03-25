25 марта в Кишиневе на стадионе «Зимбру» сборная Молдавии примет национальную команду Фарерских островов в первом туре отбора к ЧМ-2022 группы F европейской зоны. Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. Молдавия — Фарерские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Молдавия

Сборная Молдавии провалила свои два последних турнира. В квалификации к Евро-2020 она заняла последнее место в группе, уступив девять раз и добившись одной виктории.

Единственную победу молдаване добыли дома над Андоррой со счетом 1:0. Остальные игры были проиграны с общим счетом 3:26. Стоит отметить, что два гола они провели в ворота сборной Франции (1:2 и 1:4).

Более печальный исход «трехцветных» ждал в Лиге наций, где они опустились из дивизиона С в дивизион Д. В одном квартете со Словенией, Грецией и Косово была одна ничья и пять фиаско, разница мячей — 1:11.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Сейчас у Молдавии 16-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, в которой она дважды сыграла вничью и 14 раз уходила с поля поверженной.

Фарерские острова

Фарерские острова по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций повысились в классе, поднявшись из Лиги Д в Лигу С.

В одном квартете с Латвией, Мальтой и Андоррой «рыбаки» три раза выиграли с только же встреч свели вничью, оторвавшись от ближайшего соперника на три балла. Разница мячей в этих играх составила — 9:5.

Перед этим коллектив из северного архипелага неудачно провел отборочную компанию к чемпионату Европы-2020, где проиграл девять матчей и добился одной виктории, одолев дома мальтийцев (1:0), а более серьезным оппонентам он уступал и зачастую «всухую».

За прошлый год «фишеры» провели восемь поединков во всех турнирах, в которых по три раза побеждали и играли вничью, а также дважды проиграли (оба раза в товарняках на выезде).

Прогноз и ставка на Молдавия — Фарерские острова

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Молдавии предлагают — 2.61.

На викторию Фарер дают — 3.25, ничья оценена — в 3.01.

Молдаване сейчас находятся в том состоянии, что даже на своем поле вполне могут не обыграть еще недавнего аутсайдера. Наш прогноз и ставка на данный поединок — Х2.