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    «Шашечные» продолжат удачно играть с соседом?

    Словения — Хорватия. Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, квалификация ЧМ-2022, 24 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Словении Прогнозы на сборную Хорватии
    Прогноз и ставки на Словения — Хорватия
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    Иван Перишич
    24 марта в Любляне на стадионе «Стожице» сборная Словении встретится с национальной командой Хорватии в первом туре отборочного турнира ЧМ-2022 группы H. Поединок начнется в 22:45 по мск. Словения — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 24 Марта 2021 года
    Словения
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    Словения

    Сборная Словении хорошо выступила в Лиге Наций УЕФА, по итогам турнира повысившись в классе. Из Лиги С балканцы поднялись в Лиги Б.

    «Парни» заняли первое место в своей группе, где были греки, косовары и модоване. За шесть матчей того турнира они выиграла четыре встречи и дважды сыграли вничью, забили восемь голов, а пропустили лишь один мяч.

    Перед этим словенцы приняли участие в отборе Евро-2020, заняв там только четвертое место, выиграв четыре игры при четырех фиаско и двух мировых. Вперед они пропустили Польшу, Австрии и Македонию, а обойти смогли Израиль и Латвию.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В данный момент у дружина Матьяжа Кека 8-матчевая беспроигрышная серия, в которой были шесть викторий и две ничьи. Последний раз она уступала в ноябре 2019 года, проиграв тогда полякам в гостях 2:3 в заключительном туре квалификации чемпионата Европы.

    Хорватия

    Команда Хорватии в Лиги наций УЕФА, где она играла в дивизионе А, выступила не совсем удачно, но сохранила свое место в когорте сильнейших.

    В одном квартете с французами, португальцами и шведами, «шашечные» смогли обыграть только последних, чего хватило им для третьего места в своей группе.

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  • 13/10/2020

    • А вот квалификацию к Евро-2020 хорваты провели благополучно, завоевав путевку в финальную часть. В компании с Уэльсом, Словакией, Венгрией и Азербайджаном они стали первыми, выиграв пять встреч при двух ничьих и одном фиаско.

    Между собой эти сборные провели восемь встреч. Отметим, что Хорватия ни разу не проигрывала Словении, пять раз победив и трижды сыграв вничью.

    Прогноз и ставка на Словения — Хорватия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Хорватии предлагают — 1.87.

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    На викторию Словении дают — 4.96, ничья оценена — в 3.50.

    Хотя словенцы находятся в хорошей форме и давно не проигрывают, но у хорватов более качественные исполнители и благоприятная статистика с соседом. Так что в этой игре ставим на викторию гостей.

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