В воскресенье, 21 марта, в поединке 28-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на «Артемио Франки» сыграет с «Миланом». Начало игры — в 20:00 по мск. «Фиорентина» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

После 27 сыгранных туров «Фиорентина» с 29 набранными очками разместилась на 13 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на семь баллов от зоны вылета.

В своей последней проведенной игре чемпионата страны «фиалки» благодаря хет-трику Влаховича разгромили на выезде «Беневенто» со счетом 4:1. Этой победой они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

В этот неудачный период коллектива из Флоренции сперва поочередно потерпел выездное фиаско от «Удинезе» (0:1) и домашнее от «Ромы» (1:2), а также расписал мировую с «Пармой» (3:3) в родных стенах.

Все прогнозы на Серию А

В текущем сезоне «Фиорентина» дома заработала 20 баллов, пять раз выиграв при таком же количестве ничьих и четырех поражениях. Разница забитых и пропущенных — 18:16.

«Милан»

«Милан» в турнирной таблице Серии А на данный момент идет вторым, имея в своем активе 56 очков. Он сильно отстает от лидера, а третий «Юве» опережает лишь на пункт.

К данной встрече «россонери» подходят после домашнего поражения от «МЮ» (0:1) в 1/8 финала Лиги Европы, которое стоило команде выхода в четвертьфинал турнира, так как в гостях они сыграли 1:1.

В своей последней игре чемпионата страны дружина Пиоли уступила в родных стенах «Наполи» (0:1). Этим фиаско она прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию, где было две победы и две мировые.

У «Милана» первая выездная статистика в текущем розыгрыше Серии А. «Красно-черные» выиграли 11 игр, а также по разу сыграли вничью и проиграли, разница мячей составляет 25:11.

В первом круге «Милан» дома обыграл «Фиорентину» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне «фиалки» в играх с «россонери» заработали четыре очка, победив 3:1 в гостях и сыграв 0:0 на своем поле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.20.

На викторию «Фиорентины» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.40.

Не исключено, что после изматывающего поединка против «МЮ», миланцы не досчитаются очков в этой игре. Наш прогноз и ставка — 1Х.