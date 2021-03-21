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    «Россонери» недосчитаются очков о Флоренции?

    «Фиорентина» — «Милан». Прогноз и ставка (к. 1.72) на футбол, чемпионат Италии, 21 марта 2021 года

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    Раде Крунич
    В воскресенье, 21 марта, в поединке 28-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на «Артемио Франки» сыграет с «Миланом». Начало игры — в 20:00 по мск. «Фиорентина» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Марта 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 20:00 Милан Милан
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
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    «Фиорентина»

    После 27 сыгранных туров «Фиорентина» с 29 набранными очками разместилась на 13 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на семь баллов от зоны вылета.

    В своей последней проведенной игре чемпионата страны «фиалки» благодаря хет-трику Влаховича разгромили на выезде «Беневенто» со счетом 4:1. Этой победой они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

    В этот неудачный период коллектива из Флоренции сперва поочередно потерпел выездное фиаско от «Удинезе» (0:1) и домашнее от «Ромы» (1:2), а также расписал мировую с «Пармой» (3:3) в родных стенах.

    Все прогнозы на Серию А

    В текущем сезоне «Фиорентина» дома заработала 20 баллов, пять раз выиграв при таком же количестве ничьих и четырех поражениях. Разница забитых и пропущенных — 18:16.

    «Милан»

    «Милан» в турнирной таблице Серии А на данный момент идет вторым, имея в своем активе 56 очков. Он сильно отстает от лидера, а третий «Юве» опережает лишь на пункт.

    К данной встрече «россонери» подходят после домашнего поражения от «МЮ» (0:1) в 1/8 финала Лиги Европы, которое стоило команде выхода в четвертьфинал турнира, так как в гостях они сыграли 1:1.

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    • В своей последней игре чемпионата страны дружина Пиоли уступила в родных стенах «Наполи» (0:1). Этим фиаско она прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию, где было две победы и две мировые.

    У «Милана» первая выездная статистика в текущем розыгрыше Серии А. «Красно-черные» выиграли 11 игр, а также по разу сыграли вничью и проиграли, разница мячей составляет 25:11.

    В первом круге «Милан» дома обыграл «Фиорентину» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне «фиалки» в играх с «россонери» заработали четыре очка, победив 3:1 в гостях и сыграв 0:0 на своем поле.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Фиорентины» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.40.

    Не исключено, что после изматывающего поединка против «МЮ», миланцы не досчитаются очков в этой игре. Наш прогноз и ставка — 1Х.

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