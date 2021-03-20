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    «Киноварные» реабилитируются за фиаско прошлого тура?

    «Мальорка» — «Овьедо». Прогноз и ставка (к. 1.93) на футбол, чемпионат Испании, 20 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Овьедо»
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    Абдон Пратс
    В субботу, 20 марта, «Мальорка» на своем поле сыграет с «Овьедо» в 30-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 20:15 по мск. «Мальорка» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Марта 2021 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 20:15 Овьедо Овьедо
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
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    «Мальорка»

    «Мальорка» с 60 набранными баллами возглавляет турнирную таблицу Сегунды, оторвавшись от второй «Альмерии» на четыре очка, а от третьего места — на пять.

    В прошлом туре первенства островитяне на выезде уступили хихонскому «Спотингу» со счетом 0:2. Этим фиаско они прервали свою 3-матчевую серию выигрышей и оно стало вторым за восемь игр первенства.

    Проиграли «киноварные» еще «Эспаньолу» (1:2) дома 14 февраля, после чего поочередно одолели на выезде «Логроньес» (1:0), а также на своей территории «Альмерию» (2:0) и «Картахену» (2:1).

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    «Мальорка» в текущем розыгрыше Сегунды дома играет хуже, чем на выезде, набрав 29 пунктов из 60 общих. Так, она добыла девять викторий, два раза сыграла вничью и четырежды терпела неудачи, разница мячей — 24:10.

    «Овьедо»

    «Овьедо» перед этим туром разместился на 13 месте в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, имея в своем активе 36 очков, отставая на десять баллов от зоны плей-офф.

    В прошлом туре чемпионата «синие» проиграли на своей территории «Леганесу» со счетом 1:3. Этим фиаско они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, где они поровну разделили мировые исходы и победные результаты.

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    • Обе виктории «карбайонцы» добыли на своей арене, поочередно одолев 3:1 «Луго» и 1:0 «Сарагосу». Ничьи были на выезде — с «Фуэнлабрадой» (2:2) и «Эспаньолом» (1:1) в минувшем туре.

    Вне родных стен «Овьедо» разжился всего 16 баллами из 36 общих, выиграв три раза при семи мировых исходах и четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 12:14.

    Игра первого круга принесла результативную ничью (2:2). Островитяне не уступают «синим» на протяжении четырех последних встреч, дважды выиграв при двух ничьих.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мальорки» предлагают — 1.93.

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    На викторию «Овьедо» дают — 4.64, ничья оценена — в 3.20.

    Прогнозируем, что «Мальорка» реабилитируется за поражения в прошлом туре, обыграв середняка лиги на своей арене. Наша ставка — П1.

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