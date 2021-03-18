В четверг, 18 марта, в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Спартак» и «Урал». Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве, начало — в 19:00 по мск. «Спартак» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Красно-белые в зимний перерыв усилились полузащитником ПСВ Йорритом Хендриксом и вернули Квинси Промеса. Покинули команду Александр Кокорин и Максим Глушенков.

«Спартак» возобновил сезон вылетом из Кубка России, проиграв в гостевом матче 1/8 финала «Динамо» (0:2), а затем в рамках РПЛ дома проиграл «Рубину» (0:2).

В последних матчах красно-белые разгромили на своем поле «Краснодар» (6:1) и в гостях победили «Динамо» (2:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 22 туров чемпионата России «Спартак» с 41 очком на 2-м месте, отставая от «Зенита» на 4 балла. Разница мячей 41-25, Йордан Ларссон забил 10 голов, 9 у Понсе, еще 8 забил Соболев.

«Урал»

На зимних сборах «Урал» провел шесть контрольных матчей, одержав 4 победы и ни разу не проиграв. Команду усилили вратарь Иван Коновалов и нападающий Илдрен Ибрахимай.

Возобновили сезон уральцы упущенной выездной победой над «Краснодаром» (2:2), а затем вылетели их Кубка России, проиграв в гостевом матче 1/8 финала «Уфе» (0:3).

В последних матчах «Урал» дома разошелся миром с «Уфой» (0:0) уже в рамках РПЛ, а потом не без труда победил на своем поле «Ротор» (1:0).

После 22 туров «Урал» с 26 очками идет на 12-м месте. Разница мячей 19-25, Эрик Бикфалви забил 6 голов.

Прогноз и ставки

На победу «Спартак» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.57, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Урала» — 6.20.

В первом круге команды поделили очки в Екатеринбурге — 2:2. В прошлом сезоне «Спартак» проиграл дома 1:2, а на выезде сыграл вничью 0:0.

В пяти последних матчах на «Открытие Арене» «Урал» потерпел два поражения и дважды выиграл. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет дома.

Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют — нет» за 1.79 и ТМ 2,5 за 1.92.