«Севилья» сыграет на своем поле против «Эльче» в матче отложенного 2-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 марта, начало — в 21:00 мск. «Севилья» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

После поражения от «Боруссии» Дортмунд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов у «Севильи» начались проблемы. В следующих пяти матчах команда Хулена Лопетеги одержала только одну победу.

На прошлой неделе «Севилья» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Барселоне» в ответном матче 1/2 финала. За несколько дней до этого «рохибланкос» играли с каталонцами в рамках Ла Лиги — и тоже уступили.

Затем андалузцы потерпели поражение от «Эльче» (1:2). В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграла вничью с «Дортмундом» (2:2) и вылетела из турнира.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Таким образом, безвыигрышная серия клуба составила четыре матча. К счастью для него, она прервалась в прошлом туре Примеры, где в дерби был обыгран «Бетис» (1:0), а отрыв от третьего «Реала» составляет шесть пунктов.

«Эльче»

Гости находятся совсем рядом с зоной вылетой — 17 место, 24 очка. Отрыв от нее составляет один балл, поэтому риски понизиться в классе остаются.

До позапрошлого тура «Эльче» проиграл «Барселоне» 0:3 и уступил «Гранаде» 1:2. Это было после победы над «Эйбаром» (1:0) — единственной победой за февраль.

При этом до нее коллектив не знал побед в семи поединках во всех турнирах при двух ничьих.

Примечательно, что в позапрошлом туре он победил как раз грядущего соперника (2:1). Увы для команды, в предыдущем матче она уступила на выезде «Реалу» (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 3,20.