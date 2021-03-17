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    Приблизится ли «Севилья» к «Реалу»?

    «Севилья» — «Эльче». Прогноз (к. 3.20) и ставки на чемпионат Испании по футболу 17 марта 2021 года

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    «Севилья» на шесть очков отстает от «Реала»
    «Севилья» сыграет на своем поле против «Эльче» в матче отложенного 2-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 марта, начало — в 21:00 мск. «Севилья» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Марта 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 21:00 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
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    «Севилья»

    После поражения от «Боруссии» Дортмунд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов у «Севильи» начались проблемы. В следующих пяти матчах команда Хулена Лопетеги одержала только одну победу.

    На прошлой неделе «Севилья» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Барселоне» в ответном матче 1/2 финала. За несколько дней до этого «рохибланкос» играли с каталонцами в рамках Ла Лиги — и тоже уступили.

    Затем андалузцы потерпели поражение от «Эльче» (1:2). В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграла вничью с «Дортмундом» (2:2) и вылетела из турнира.

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    Таким образом, безвыигрышная серия клуба составила четыре матча. К счастью для него, она прервалась в прошлом туре Примеры, где в дерби был обыгран «Бетис» (1:0), а отрыв от третьего «Реала» составляет шесть пунктов.

    «Эльче»

    Гости находятся совсем рядом с зоной вылетой — 17 место, 24 очка. Отрыв от нее составляет один балл, поэтому риски понизиться в классе остаются.

    До позапрошлого тура «Эльче» проиграл «Барселоне» 0:3 и уступил «Гранаде» 1:2. Это было после победы над «Эйбаром» (1:0) — единственной победой за февраль.

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    • При этом до нее коллектив не знал побед в семи поединках во всех турнирах при двух ничьих.

    Примечательно, что в позапрошлом туре он победил как раз грядущего соперника (2:1). Увы для команды, в предыдущем матче она уступила на выезде «Реалу» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 3,20.

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