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    Сможет ли «Реал» вновь обыграть «Аталанту»?

    «Реал» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 16 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Аталанта»
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    Карим Бензема
    Во вторник, 16 марта, «Реал» примет «Аталанту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», начнется в 23:00 по московскому времени. «Реал» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Марта 2021 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Реал»

    «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов одолел «Аталанту» (1:0) благодаря голу Ферлана Менди на 86-й минуте.

    В турнирной таблице Примеры «сливочные» идут на втором месте с 56 баллами после 27 туров.

    В мартовских матчах команда Зинедина Зидана разошлась миром с «Реалом Сосьедад» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а также обыграла «Эльче» (2:1).

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    После травм у «Реала» восстанавливаются Каземиро, Дани Карвахаль, Мариано и Альваро Одриосола.

    «Аталанта»

    «Аталанта» проиграла «Реалу» (0:1), на своем поле, но стоит заметить, что с 17-й минуты она играла в меньшинстве и довольно успешно оборонялась.

    Бергамская команда занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 52 очка в 27 сыгранных турах.

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    • Подопечные Джан Пьеро Гасперини в этом месяце одержали победы над «Кротоне» (5:1) и «Специей» (3:1), а также уступили «Интеру» (0:1).

    У «Аталанты» травму залечивает Ханс Хатебур. Дисквалификацию отбывает Ремо Фройлер, получивший красную карточку в первой встрече.

    «Реал» — «Аталанта». Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 2.10, победа «Аталанты» — 3.40, ничья — 3.80.

    «Сливочные» проводят далеко не самый успешный сезон, так что нет ничего удивительного в том, что СМИ уже заговорили о возможной отставке Зинедина Зидана.

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    Однако Лига чемпионов остается коронным турниром француза, поэтому даже ослабленный «Реал» не стоит сбрасывать со счетов.

    «Аталанта» за последние пару лет влюбила в себя многих европейских болельщиков и она, безусловно, способна заставить мадридцев нервничать.

    И все же нам трудно поставить против хозяев, которые, вероятно, сыграют собранно и строго и, скорее всего, вновь победят. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

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