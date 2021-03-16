Во вторник, 16 марта, «Реал» примет «Аталанту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», начнется в 23:00 по московскому времени. «Реал» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов одолел «Аталанту» (1:0) благодаря голу Ферлана Менди на 86-й минуте.

В турнирной таблице Примеры «сливочные» идут на втором месте с 56 баллами после 27 туров.

В мартовских матчах команда Зинедина Зидана разошлась миром с «Реалом Сосьедад» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а также обыграла «Эльче» (2:1).

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После травм у «Реала» восстанавливаются Каземиро, Дани Карвахаль, Мариано и Альваро Одриосола.

«Аталанта»

«Аталанта» проиграла «Реалу» (0:1), на своем поле, но стоит заметить, что с 17-й минуты она играла в меньшинстве и довольно успешно оборонялась.

Бергамская команда занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 52 очка в 27 сыгранных турах.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини в этом месяце одержали победы над «Кротоне» (5:1) и «Специей» (3:1), а также уступили «Интеру» (0:1).

У «Аталанты» травму залечивает Ханс Хатебур. Дисквалификацию отбывает Ремо Фройлер, получивший красную карточку в первой встрече.

«Реал» — «Аталанта». Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 2.10, победа «Аталанты» — 3.40, ничья — 3.80.

«Сливочные» проводят далеко не самый успешный сезон, так что нет ничего удивительного в том, что СМИ уже заговорили о возможной отставке Зинедина Зидана.

Однако Лига чемпионов остается коронным турниром француза, поэтому даже ослабленный «Реал» не стоит сбрасывать со счетов.

«Аталанта» за последние пару лет влюбила в себя многих европейских болельщиков и она, безусловно, способна заставить мадридцев нервничать.

И все же нам трудно поставить против хозяев, которые, вероятно, сыграют собранно и строго и, скорее всего, вновь победят. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».