«Ювентус» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Ювентус» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Подопечные Андреа Пирло проиграли на выезде «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Это значит, что туринцам нужно отыгрывать дефицит в один мяч и при этом не пропустить.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 52 очка. Отставание от лидера «Интера» составляет семь баллов.

«Старая синьора» одержала 15 побед, семь раз сыграла вничью и потерпела три поражения в национальном первенстве.

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Начиная с февраля туринская команда обыграла «Рому» (2:0), «Кротоне» (3:0), «Специю» (3:0) и «Лацио» (3:1), но уступила «Наполи» (0:1) и разошлась миром с «Вероной» (1:1).

«Порту»

В 12 предыдущих матчах «Порту» проиграл лишь раз, где было шесть побед и пять ничьих. Среди этих результатов, конечно, выделяется выигрыш на «Драгау» над «Ювентусом» (2:1) в первом матче.

На прошедших выходных «Драконы» переиграли на выезде «Жил Висенте» (2:0). Ранее они расписали домашнюю мировую со «Спортингом» (0:0) в рамках чемпионата Португалии.

Таким образом, лиссабонцы идут на втором месте, отставая на балл от лидера «Львов» на 10 баллов от лидера. Отрыв от третьей «Браги» равен два пункта.

Что обидно для коллектива, единственное поражение в этой серии из 12 поединков было в домашнем поединке против «Браги» (2:3) в полуфинале Кубка Португалии.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.