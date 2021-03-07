ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахРаздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде» «Атлетико» — «Реал»Примера. «Валенсия» одолела «Вильярреал», «Осасуна» примет «Барсу», мадридское дерби «Рейнджерс» забросили шесть шайб в ворота «Рейнджерс» НХЛ. «Рейнджерс» без Панарина разгромили «Нью-Джерси», «Питтсбург» проиграл «Филадельфии»
  • 00:58
    • «Валенсия» вырвала волевую победу у «Вильярреала»
  • 22:20
    • «Ак Барс» удвоил преимущество в серии с «Торпедо»
  • 22:09
    • «Локомотив» разгромил «Йокерит» во втором матче серии
  • 21:56
    • ЦСКА удвоил преимущество в серии со «Спартаком»
  • 20:07
    • «Салават Юлаев» в овертайме одолел «Трактор»
  • 19:17
    • На следующей неделе EA представит FIFA Online 4 для России и стран СНГ
  • 18:59
    • Российские биатлонисты стали вторыми в мужской эстафете на этапе КМ в Нове-Место
    Все новости спорта

    Увеличит ли «Верона» отставание «Милана» от вершины?

    «Верона» — «Милан». Прогноз, ставка (к. 2.50) на чемпионат Италии по футболу 7 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Верону Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Верона» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милан» идет на втором месте
    «Верона» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 марта в Турине, начало — в 17:00 мск. «Верона» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Верона»

    «Верона» на протяжении всего сезона выступает нестабильно, чередуя победы и ничьи с поражениями. Правда, в последнее время неудач стало меньше.

    В четырех последних турах Серии А веронцы сперва победили «Парму» (2:1) и сыграли вничью с «Дженоа» (2:2), а также с «Ювентусом» (1:1).

    В прошлом поединке итальянского первенства «Мастифы» разгромили «Беневенто» (3:0).

    Все прогнозы на Серию А

    В таблице Серии А «Верона» располагается в середине турнирной таблицы — на восьмом месте. У команды в активе 38 очков. 34 гола забито, а 27 пропущено.

    «Милан»

    «Милан» проводит довольно успешный сезон. Правда, после сверхуспешного отрезка вплоть до февраля команда занимает 2 место, отставая от лидера «Интера» на шесть очков.

    Команда атакует не особо результативно, как для одного из лидеров, забив в 25 матчах 48 раз. При этом оборона «россонери» действует не столь успешно — 30 пропущенных мячей.

  • Сюрпризы сезона. Пять команд, которые неожиданно выстрелили в топ-лигах Европы
  • В каждом из топ-чемпионатов есть команды, которые смогли удивить
  • 03/03/2021

    • В позапрошлом туре миланцы вновь вернулись в победную обитель. Правда, победа над «Ромой» (1:2) далась слишком дорого: травмировались Анте Ребич и Златан Ибрагимович.

    Это сказалось в прошлом поединке Серии А, где коллектив не сумел победить на своем поле команду из нижней половины таблицы «Удинезе» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — «Милан» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Енисей — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Алания — Иртыш
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Волгарь — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Шинник — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Торпедо — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ротор — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Елизавета Туктамышева
  • Туктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко
    • 18:35 01/03/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021     Рональд Куман
  • «Барса» возвращается в чемпионскую гонку. Куман переиграл Лопетеги, а Месси снова сиял
    • 15:23 28/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Верона» — «Милан» 07.03.2021 в 17:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.50.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры