«Верона» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 марта в Турине, начало — в 17:00 мск. «Верона» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Верона» на протяжении всего сезона выступает нестабильно, чередуя победы и ничьи с поражениями. Правда, в последнее время неудач стало меньше.

В четырех последних турах Серии А веронцы сперва победили «Парму» (2:1) и сыграли вничью с «Дженоа» (2:2), а также с «Ювентусом» (1:1).

В прошлом поединке итальянского первенства «Мастифы» разгромили «Беневенто» (3:0).

Все прогнозы на Серию А

В таблице Серии А «Верона» располагается в середине турнирной таблицы — на восьмом месте. У команды в активе 38 очков. 34 гола забито, а 27 пропущено.

«Милан»

«Милан» проводит довольно успешный сезон. Правда, после сверхуспешного отрезка вплоть до февраля команда занимает 2 место, отставая от лидера «Интера» на шесть очков.

Команда атакует не особо результативно, как для одного из лидеров, забив в 25 матчах 48 раз. При этом оборона «россонери» действует не столь успешно — 30 пропущенных мячей.

В позапрошлом туре миланцы вновь вернулись в победную обитель. Правда, победа над «Ромой» (1:2) далась слишком дорого: травмировались Анте Ребич и Златан Ибрагимович.

Это сказалось в прошлом поединке Серии А, где коллектив не сумел победить на своем поле команду из нижней половины таблицы «Удинезе» (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — «Милан» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.