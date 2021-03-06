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    Нижегородцы начнут активно?

    «Волгарь» — «Нижний Новгород». Прогноз, ставка (к. 1.73) на футбол, ФНЛ, 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Нижний Новгород»
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    Александр Сапета
    «Волгарь» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 марта, начало — в 14:00 мск. «Волгарь» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Волгарь»

    «Волгарь» в нынешнем сезоне ни на что существенное не претендует. Сейчас команда занимает 10 место, имея в своем активе 38 очков.

    Рестарт сезона астраханцам удался. А как иначе, если на выезде команда разнесла в щепки «Енисей» (1:4).

    «Волгарь» немало забивает: 35 мячей в 27 матчах. Еще лучше обстоят дела с тылами: пропущено 30 мячей. Типичный середняк — ни дать, ни взять.

    Прогнозы на ФНЛ

    Тем не менее, «Волгарь» продолжает борьбу за выход в РПЛ. Стоит отметить, что в поединке первого круга осетины на выезде справились с «Нижний Новгородом» (0:2).

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» перезимовал в качестве лидера ФНЛ. Сейчас команда опустилась на 2 строчку по дополнительным показателям.

    Команда Роберта Евдокимова верна себе. У нижегородцев лучшая оборона в лиге (16 пропущенных мячей), а вот с атакой не складывается — всего 39 голов в 27 встречах.

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    • В минувшем туре «Нижний Новгород» проиграл. В центральном матче тура подопечные Евдокимова минимально уступили «Крыльям Советов».

    Между тем, задача выхода в РПЛ не снимается. Более того, не верится, что «Нижний Новгород» упустит свой шанс.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 1.30, на ничью за 4.26, а на «Волгарь» — за 8.80

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    Хозяева всегда дают бой лидерам, и, вероятно, сделают это в этот раз.

    «Нижний Новгород» является одним из фаворитов ФНЛ, и вряд ли допустит вторую осечку кряду.

    Нижегородцы, уступив в предыдущем матче, явно намереваются взять три очка, к тому же команда Евдокимова надежна в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.73

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