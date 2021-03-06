«Волгарь»
«Волгарь» в нынешнем сезоне ни на что существенное не претендует. Сейчас команда занимает 10 место, имея в своем активе 38 очков.
Рестарт сезона астраханцам удался. А как иначе, если на выезде команда разнесла в щепки «Енисей» (1:4).
«Волгарь» немало забивает: 35 мячей в 27 матчах. Еще лучше обстоят дела с тылами: пропущено 30 мячей. Типичный середняк — ни дать, ни взять.
Тем не менее, «Волгарь» продолжает борьбу за выход в РПЛ. Стоит отметить, что в поединке первого круга осетины на выезде справились с «Нижний Новгородом» (0:2).
«Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» перезимовал в качестве лидера ФНЛ. Сейчас команда опустилась на 2 строчку по дополнительным показателям.
Команда Роберта Евдокимова верна себе. У нижегородцев лучшая оборона в лиге (16 пропущенных мячей), а вот с атакой не складывается — всего 39 голов в 27 встречах.
В минувшем туре «Нижний Новгород» проиграл. В центральном матче тура подопечные Евдокимова минимально уступили «Крыльям Советов».
Между тем, задача выхода в РПЛ не снимается. Более того, не верится, что «Нижний Новгород» упустит свой шанс.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 1.30, на ничью за 4.26, а на «Волгарь» — за 8.80
Хозяева всегда дают бой лидерам, и, вероятно, сделают это в этот раз.
«Нижний Новгород» является одним из фаворитов ФНЛ, и вряд ли допустит вторую осечку кряду.
Нижегородцы, уступив в предыдущем матче, явно намереваются взять три очка, к тому же команда Евдокимова надежна в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.73