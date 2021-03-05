В пятницу, 5 марта, в рамках 24-го тура немецкой первой Бундеслиги «Шальке» на своем поле сыграет с «Майнцем». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по мск. «Шальке» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шальке»

«Шальке» — главный аутсайдер этого чемпионата Германии, который вряд ли избежит вылета. В активе команды лишь девять очков и отставание от соперника — ближайшего коллектива — составляет восемь пунктов.

В позапрошлом туре «кобальтовые» потерпели крупное домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (0:4), а в прошлом — на выезде «Штутгарту» (1:5).

Тем самым гельзенкирхенцы продлили свою безвыигрышную серию до девяти игр. При этом только в двух поединках были ничьи.

Все прогнозы на Бундеслигу

В этом розыгрыше Бундеслиги клуб из Гельзенкирхена одержал только одну викторию, обыграв в родных стенах в начале января на своем поле «Хоффенхайм» со счетом 4:0.

«Майнц»

«Майнц» за последние четыре игры чемпионата страны заработал семь очков, что составляет столько же, сколько он добыл за предыдущие 19 встреч первенства этого сезона.

В прошлом туре коллектив проиграл на своем поле «Аугсбург» (0:1).

Перед этим «карнавальщики» на выезде справились с гладбахской «Боруссией», победив со счетом 2:1, перед этим они расписали выездную мировую с «Байером» (2:2) и одолели дома «Унион» (1:0).

Благодаря этой удачной серии «красно-белые» вплотную приблизились к спасительной 15 строке в турнирной таблице. Сейчас они с 17 пунктами идут 17-ми, но заветная позиция находится на расстоянии всего одного балла.

Прогноз и ставка на «Шальке» — «Майнц»

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех хозяев поля оценивается в 3,50, равно как и ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Майнц» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.