«Шальке»
«Шальке» — главный аутсайдер этого чемпионата Германии, который вряд ли избежит вылета. В активе команды лишь девять очков и отставание от соперника — ближайшего коллектива — составляет восемь пунктов.
В позапрошлом туре «кобальтовые» потерпели крупное домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (0:4), а в прошлом — на выезде «Штутгарту» (1:5).
Тем самым гельзенкирхенцы продлили свою безвыигрышную серию до девяти игр. При этом только в двух поединках были ничьи.
В этом розыгрыше Бундеслиги клуб из Гельзенкирхена одержал только одну викторию, обыграв в родных стенах в начале января на своем поле «Хоффенхайм» со счетом 4:0.
«Майнц»
«Майнц» за последние четыре игры чемпионата страны заработал семь очков, что составляет столько же, сколько он добыл за предыдущие 19 встреч первенства этого сезона.
В прошлом туре коллектив проиграл на своем поле «Аугсбург» (0:1).
Перед этим «карнавальщики» на выезде справились с гладбахской «Боруссией», победив со счетом 2:1, перед этим они расписали выездную мировую с «Байером» (2:2) и одолели дома «Унион» (1:0).
Благодаря этой удачной серии «красно-белые» вплотную приблизились к спасительной 15 строке в турнирной таблице. Сейчас они с 17 пунктами идут 17-ми, но заветная позиция находится на расстоянии всего одного балла.
Прогноз и ставка на «Шальке» — «Майнц»
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех хозяев поля оценивается в 3,50, равно как и ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Майнц» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.