В четверг, 4 марта, «Леванте» на своем поле примет «Атлетик» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на «Сьюдад де Валенсия», начнется в 23:00 по московскому времени. «Леванте» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» в текущем Кубке Испании успел пройти пятерых соперников. И только на первом этапе он смог добиться убедительной победы, выиграв 5:0.

Затем была выездная виктория со счетом 2:1, в 1/16 только по пенальти «лягушки» прошли «Фуэнлабраду» из Сегунды, потом обыграли 4:2 в гостях «Вальядолид», а на предыдущей стадии на домашнем поле в дополнительное время оказалась сильней «Вильярреала» (1:0 ОТ).

В первом поединке этих команд коллектив сыграл вничью на выезде со счетом 1:1.

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«Леванте» в нынешнем сезоне традиционно ни на что не претендует. Сейчас команда занимает девятое место, имея в своем активе 32 набранных балла.

«Атлетик»

По пути в полуфинал Кубка страны «Атлетик» убрал со своего пути троих соперников. В двух первых раундах «баски» по 2:1 обыграли в гостях представителей третьей лиги.

А в четвертьфинале команда из Бильбао только в серии пенальти сумела одолеть «Бетис» на выезде. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, при этом «Атлетик» отыгрался только на 90-й минуте.

Атлетик« в минувшем туре чемпионата сыграл вничью. В гостях баски не сумели одолеть как раз нынешнего соперника (1:1).

Сейчас команда занимает вполне рутинное для себя 10 место в турнирной таблице с 30 очками в активе. При этом атака "Атлетика" выглядит традиционно скромно: в 24 матчах забито 34 мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,73.