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    Кто будет вторым финалистом Кубка Испании?

    «Леванте» — «Атлетик». Прогноз и ставка (к. 1.73) в Кубке Испании по футболу 4 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Атлетик»
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    «Атлетик» не победил в первом матче
    В четверг, 4 марта, «Леванте» на своем поле примет «Атлетик» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на «Сьюдад де Валенсия», начнется в 23:00 по московскому времени. «Леванте» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 04 Марта 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Леванте»

    «Леванте» в текущем Кубке Испании успел пройти пятерых соперников. И только на первом этапе он смог добиться убедительной победы, выиграв 5:0.

    Затем была выездная виктория со счетом 2:1, в 1/16 только по пенальти «лягушки» прошли «Фуэнлабраду» из Сегунды, потом обыграли 4:2 в гостях «Вальядолид», а на предыдущей стадии на домашнем поле в дополнительное время оказалась сильней «Вильярреала» (1:0 ОТ).

    В первом поединке этих команд коллектив сыграл вничью на выезде со счетом 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    «Леванте» в нынешнем сезоне традиционно ни на что не претендует. Сейчас команда занимает девятое место, имея в своем активе 32 набранных балла.

    «Атлетик»

    По пути в полуфинал Кубка страны «Атлетик» убрал со своего пути троих соперников. В двух первых раундах «баски» по 2:1 обыграли в гостях представителей третьей лиги.

    А в четвертьфинале команда из Бильбао только в серии пенальти сумела одолеть «Бетис» на выезде. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, при этом «Атлетик» отыгрался только на 90-й минуте.

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  • 01/03/2021

    • Атлетик« в минувшем туре чемпионата сыграл вничью. В гостях баски не сумели одолеть как раз нынешнего соперника (1:1).

    Сейчас команда занимает вполне рутинное для себя 10 место в турнирной таблице с 30 очками в активе. При этом атака "Атлетика" выглядит традиционно скромно: в 24 матчах забито 34 мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,73.

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    Прогноз и ставка на матч «Леванте» — «Атлетик» 04.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.73.
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