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    ПСЖ продлит черную полосу «Бордо»

    «Бордо» — «ПСЖ». Прогноз, ставка (к. 1.72) на матч чемпионата Франции по футболу 3 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «ПСЖ»
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    ПСЖ
    В 28 туре французской Лиги 1 «Бордо» будет принимать «Пари Сен-Жермен». Игра пройдет на стадионе «Матмут-Атлантик» 3 марта . Начало встречи — в 23:00 мск. «Бордо» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Марта 2021 года
    Бордо
  • Бордо
    •  Бордо 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.90
  • X
  • 4.85
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
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    «Бордо»

    Жирондинцы идут без побед семь матчей. В начале февраля они на последних минутах проиграли на выезде «Лиону» (1:2) и «Бресту» (1:2), а также были разгромлены «Лиллем» (0:3) дома.

    Также «Бордо» вылетел из Кубка Франции, уступив «Тулузе» (0:2) в 1/32 финала, после чего дома разошелся миром с «Марселем» (0:0) в матче Лиги 1.

    В последних встречах подопечные Жана-Луи Гассе на выезде проиграли «Ниму» (0:2) и на своем поле уступили на последних минутах «Метцу» (1:2).

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    После 27 туров Лиги 1 «Бордо» с 33 очками идет на 11-м месте. Разница мячей 28-33, Хван Ый Чжо забил 6 голов.

    ПСЖ

    В начале февраля подопечные Маурисио Почеттино на выезде обыграли «Марсель» в рамках Лиги 1, а затем в 1/32 финала Кубка Франции одолели в гостях «Кан» — 1:0.

    После этого ПСЖ в рамках чемпионата Франции дома победил «Ниццу» (2:1), а в 1/8 финала Лиги чемпионов разгромил на выезде «Барселону» (4:1).

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    • В последних матчах парижане дома проиграли «Монако» (0:2), зато затем на выезде расправились с «Дижоном» (4:0).

    После 27 туров Лиги 1 ПСЖ с 57 очками на 2 месте, на 2 балла отставая от «Лилля». Разница мячей 61-17, Килиан Мбаппе забил 18 голов, еще 11 у Мойзе Кина. Неймар не сыграет из-за травмы.

    Прогноз и ставки на «Бордо» — «ПСЖ»

    На победу «Бордо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.60, на ничью в основное время — 4.70, а на победу «ПСЖ» — 1.46.

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    В первом круге команды сыграли вничью в Париже — 2:2. В прошлом сезоне «Бордо» проиграл 0:1 дома и 3:4 на выезде.

    Парижане в 5 последних матчах в Бордо трижды победили и дважды сыграли вничью. Прогнозируем что «ПСЖ» победит.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.67 и «Обе забьют» за 1.84.

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