В 28 туре французской Лиги 1 «Бордо» будет принимать «Пари Сен-Жермен». Игра пройдет на стадионе «Матмут-Атлантик» 3 марта . Начало встречи — в 23:00 мск. «Бордо» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

Жирондинцы идут без побед семь матчей. В начале февраля они на последних минутах проиграли на выезде «Лиону» (1:2) и «Бресту» (1:2), а также были разгромлены «Лиллем» (0:3) дома.

Также «Бордо» вылетел из Кубка Франции, уступив «Тулузе» (0:2) в 1/32 финала, после чего дома разошелся миром с «Марселем» (0:0) в матче Лиги 1.

В последних встречах подопечные Жана-Луи Гассе на выезде проиграли «Ниму» (0:2) и на своем поле уступили на последних минутах «Метцу» (1:2).

Все прогнозы на Лигу 1

После 27 туров Лиги 1 «Бордо» с 33 очками идет на 11-м месте. Разница мячей 28-33, Хван Ый Чжо забил 6 голов.

ПСЖ

В начале февраля подопечные Маурисио Почеттино на выезде обыграли «Марсель» в рамках Лиги 1, а затем в 1/32 финала Кубка Франции одолели в гостях «Кан» — 1:0.

После этого ПСЖ в рамках чемпионата Франции дома победил «Ниццу» (2:1), а в 1/8 финала Лиги чемпионов разгромил на выезде «Барселону» (4:1).

В последних матчах парижане дома проиграли «Монако» (0:2), зато затем на выезде расправились с «Дижоном» (4:0).

После 27 туров Лиги 1 ПСЖ с 57 очками на 2 месте, на 2 балла отставая от «Лилля». Разница мячей 61-17, Килиан Мбаппе забил 18 голов, еще 11 у Мойзе Кина. Неймар не сыграет из-за травмы.

Прогноз и ставки на «Бордо» — «ПСЖ»

На победу «Бордо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.60, на ничью в основное время — 4.70, а на победу «ПСЖ» — 1.46.

В первом круге команды сыграли вничью в Париже — 2:2. В прошлом сезоне «Бордо» проиграл 0:1 дома и 3:4 на выезде.

Парижане в 5 последних матчах в Бордо трижды победили и дважды сыграли вничью. Прогнозируем что «ПСЖ» победит.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.67 и «Обе забьют» за 1.84.