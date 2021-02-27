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    «Киноварные» положат в свою копилку очередные три очка?

    «Логроньес» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Испании, 27 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Логроньес» — «Мальорка»
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    Абдон Пратс
    В субботу, 27 февраля, в 27-м туре испанской Сегунды «Логроньес» на своем поле сыграет с «Мальоркой». Поединок стартует в 23:00 по мск. «Логроньес» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Логроньес»

    «Логроньес» перед стартом этого тура располагается на 16 позиции в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 30 очков, оторвавшись на четыре балла от зоны вылета.

    В прошлом туре первенства «бело-красные» расписали выездную мировую с «Луго», сыграв 1:1, а перед этим проиграли в гостях «Алькоркону» (0:1) и дома хихонскому «Спортингу» (0:4).

    Таким образом, безвыигрышная серия клуба из города Логроньо насчитывает уже шесть поединков, принесших ему лишь три очка. И за эти шесть матчей он забил только один гол. Победить ему удалось всего в одном из 13 предыдущих матчей чемпионата.

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    На своей арене «Логроньес» добыл 17 очков из 30, выиграв пять раз при пяти поражениях и двух мировых результатах, разница забитых и пропущенных составляет 11:15.

    «Мальорка»

    «Мальорка» с 54 набранными балломи возглавляет турнирную таблицу Сегунды, оторвавшись от второго «Эспаньола» всего лишь на два очка.

    В прошлом туре первенства островитяне принимала у себя дома идущую третьей «Альмерию» и победили со счетом 2:0, а игровым днем ранее они уступили в родных стенах «Эспаньолу» (1:2).

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    • Перед этим «киноварные» выиграли три игры подряд. На выезде смогли одолеть «Альбасете» (1:0) и «Райо Вальекано» (3:1), а также на своей территории «Жирону» (1:0),а до этого у них была 4-матчевая безвыигрышная серия, где состоялось три фиаско.

    В гостях «Мальорка» в этом розыгрыше Сегунды пока еще не проигрывала, выиграв восемь поединков при четырех мировых исходах, забила 14 мячей, а пропустила только четыре гола.

    В первом круге островитяне дома выиграли у предстоящего соперника со счетом 4:0

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Мальорки» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Логроньеса» дают — 4.76, ничья оценена — в 3.00.

    Прогнозируем, что лидер первенства, выступающий блестяще в гостях, в этом поединке сможет разжиться очередными тремя баллами, одолев претендента на вылет.

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