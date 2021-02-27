«Оренбург» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 13:00 мск. «Оренбург» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» в нынешнем сезоне бьется за выход в РПЛ. Сейчас команда занимает 3 место, имея в своем активе 54 очка.

Марцел Личка пока оправдывает ожидания клубных болельщиков. Атакует «Оренбург» не особо результативно, соорудив 39 мячей в 26 матчах. При этом оборона команды действует весьма монолитно (19 пропущенных мячей).

С «Факелом» команда играет очень удачно. Шутка ли, но из восьми свиданий оренбуржцы выиграли семь раз при одной ничьей.

Прогнозы на ФНЛ

Вот и матч первого круга остался за одним из лидеров лиги. В Воронеже «Оренбург» добился победы (0:2), забив в каждом из таймов.

«Факел»

«Факел» зимой активно искал усиления. Воронежцы наверняка выберутся из опасной зоны. С такими-то ресурсами — немудрено!

Сейчас команда занимает непривычно низкое для себя 17 место в турнирной таблице с 28 очками в активе. При этом атака «Факела» выглядит уж очень скромно: в 26 матчах забито 25 мячей.

Между тем, пропускает «Факел» относительно немного. 26 мячей в 26 матчах — вполне приличная статистика, учитывая незавидное турнирное положение воронежцев.

Выезд в гости к претенденту на повышение в классе — почти экзамен. И ведь никто не скажет, что воронежцам не по силам сдать его хотя бы на «четверку».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.70, на ничью за 3.10, а на «Факел» — за 6.30

Хозяева отстают на один балл от второго проходного в РПЛ места, к тому же успешно играют с воронежцами.

«Факел» будет цепляться за очки, тем более, команда неплохо укрепилась в зимнее межсезонье.

Родные стены и высокий уровень мотивации станут помощниками команды Лички в достижении локальной цели. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.75