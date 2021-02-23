«Атлетико»
«Атлетико» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе A. Клуб проиграл первое «Баварии» и опередил московский «Локомотив» и «Зальцбург».
При этом в шести поединках данной стадии команда смогла одержать только две победы — обе над австрийским конкурентом. Но за счет лишь одного поражения этого хватило.
Но еще лучше «Матрасники» выступают в чемпионате Испании, где по итогам 23 поединков лидируют с отрывом в три очка от «Реала» с матчем в запасе.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Тем не менее, в четырех предыдущих встречах Примеры мадридцы одержали одну победу. А перед стартом плей-офф Лиги чемпионов они впервые за семь матчей потерпели поражение — дома «Леванте» (0:2).
«Челси»
«Челси» получил право выступать в 1/8 финала главного еврокубка благодаря победе в квартете E. Позади английского гранда оказались «Севилья», «Краснодар» и «Ренн».
На этой стадии турнира лондонцы выиграли четыре матча и ни разу не проиграли. Лишь «Севилья» и «Краснодар» в двух поединках не позволили «Синим» одержать победу.
В АПЛ команда демонстрирует признаки возвращения к своей лучшей форме, когда после прихода нового наставника Томаса Тухеля не знают поражений в семи матчах при пяти победах.
И все же, не все так хорошо в игре коллектива, ведь в прошлом туре он потерял очки в гостевом поединке против «Саутгемптона» (1:1), что не позволило ему удержаться в зоне Лиги чемпионов.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициентом на победу которых равен 2,60.
Успех гостей оценивается в 3,00, равно как и ничья соответствует 3,00.
Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал меньше 2,5 голов за 1,50.