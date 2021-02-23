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    Матч «Атлетико» — «Челси» будет скудным на голы

    «Атлетико» — «Челси». Прогноз на тоталы (к. 1.50) в футбольном матче Лиги чемпионов 23 февраля 2021 года

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    «Челси» не проигрывает семь матчей кряду
    Во вторник, 22 февраля, «Атлетико» на своем поле примет «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Национальный», начнется в 23:00 по московскому времени. «Атлетико» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 23 Февраля 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    «Атлетико» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе A. Клуб проиграл первое «Баварии» и опередил московский «Локомотив» и «Зальцбург».

    При этом в шести поединках данной стадии команда смогла одержать только две победы — обе над австрийским конкурентом. Но за счет лишь одного поражения этого хватило.

    Но еще лучше «Матрасники» выступают в чемпионате Испании, где по итогам 23 поединков лидируют с отрывом в три очка от «Реала» с матчем в запасе.

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    Тем не менее, в четырех предыдущих встречах Примеры мадридцы одержали одну победу. А перед стартом плей-офф Лиги чемпионов они впервые за семь матчей потерпели поражение — дома «Леванте» (0:2).

    «Челси»

    «Челси» получил право выступать в 1/8 финала главного еврокубка благодаря победе в квартете E. Позади английского гранда оказались «Севилья», «Краснодар» и «Ренн».

    На этой стадии турнира лондонцы выиграли четыре матча и ни разу не проиграли. Лишь «Севилья» и «Краснодар» в двух поединках не позволили «Синим» одержать победу.

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    И все же, не все так хорошо в игре коллектива, ведь в прошлом туре он потерял очки в гостевом поединке против «Саутгемптона» (1:1), что не позволило ему удержаться в зоне Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициентом на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, равно как и ничья соответствует 3,00.

    Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал меньше 2,5 голов за 1,50.

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