«Монпелье»
После того, как в середине декабря «Монпелье» в гостях обыграл «Ланс»(3:2), затем коллектив не побеждал, проиграв шесть встреч при двух мировых исходах.
Длительная серия неудач отбросила коллектив на 11 место в турнирной таблице французской Лиги 1, с отставанием аж на восемь пунктов от еврокубковой зоны.
Тем не менее, с тех пор «Паладины» не знают поражений. Эту серию начала гостевая ничья против «Метца» (1:1).
Затем они одержали три победы — над «Дижоном» (4:2), «Страсбургом» (2:0) и «Лионом». Такие результаты не позволили подняться на пятую строчку, но отставание от зоны еврокубков составляет три очка.
«Ренн»
«Ренну» нужно побеждать, чтобы остаться в еврокубковой зоне. Команда имеет 38 очков (5 место), но лишь пор разнице мячей ей уступает шестой «Марсель».
«Ренну» нужно побеждать и потому, что он не выигрывал в четырех последних турах. Было поражение от «Лилля» (0:1), ничья с 1:1 с «Лорьяном», нулевая ничья с «Лансом» и фиаско с «Сент-Этьеном» (0:2).
Кроме того, «Красно-черные» вылетели с Кубка Франции на очень ранней стадии, уступив на выезде «Анже» (1:2) в 1/32 финала.
Последняя победа была у команды еще 17 января, когда она победила на выезде «Брест» со счетом 2:1. Этот успех увенчал серию из семи матчей без поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.
Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Монпелье» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,80.