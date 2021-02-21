В рамках 26-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» на своей арене сыграет с «Ренном. Встреча, которая пройдет 21 февраля на стадионе "Де ла Моссон", начнется в 15:00 по мск. «Монпелье» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

После того, как в середине декабря «Монпелье» в гостях обыграл «Ланс»(3:2), затем коллектив не побеждал, проиграв шесть встреч при двух мировых исходах.

Длительная серия неудач отбросила коллектив на 11 место в турнирной таблице французской Лиги 1, с отставанием аж на восемь пунктов от еврокубковой зоны.

Тем не менее, с тех пор «Паладины» не знают поражений. Эту серию начала гостевая ничья против «Метца» (1:1).

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Затем они одержали три победы — над «Дижоном» (4:2), «Страсбургом» (2:0) и «Лионом». Такие результаты не позволили подняться на пятую строчку, но отставание от зоны еврокубков составляет три очка.

«Ренн»

«Ренну» нужно побеждать, чтобы остаться в еврокубковой зоне. Команда имеет 38 очков (5 место), но лишь пор разнице мячей ей уступает шестой «Марсель».

«Ренну» нужно побеждать и потому, что он не выигрывал в четырех последних турах. Было поражение от «Лилля» (0:1), ничья с 1:1 с «Лорьяном», нулевая ничья с «Лансом» и фиаско с «Сент-Этьеном» (0:2).

Кроме того, «Красно-черные» вылетели с Кубка Франции на очень ранней стадии, уступив на выезде «Анже» (1:2) в 1/32 финала.

Последняя победа была у команды еще 17 января, когда она победила на выезде «Брест» со счетом 2:1. Этот успех увенчал серию из семи матчей без поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Монпелье» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,80.