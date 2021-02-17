«Севилья» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Нынешнее 4 место в Примере — вполне достойный показатель, но за чемпионство команда не борется.

В последнем своем матче севильцы сумели добыть минимальную викторию. Дома команда не оставила шансов «Уэске» (1:0).

«Севилья» не столь уверенно атакует. В 19 матчах чемпионата команда настреляла лишь 32 мяча, зато в обороне преуспевает — пропущено лишь 16 мячей в свои ворота.

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В 2010 году эти команды уже встречались между собой. С тех пор воды утекло немало, однако тогда севильцы добыли одну победу при одной ничьей.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д в минувшем туре Бундеслиги дома не сумела добыть победу. Ничья с «Хоффенхаймом» (2:2) в планы явно не входила.

Сейчас команда занимает 6 место в турнирной таблице с 33 очками в активе. Правда, атака дортмундцев весьма сильна: 41 забитый мяч в 21 матче. Но вся беда в хилой обороне, давшей результативный сбой 31 раз.

Нынешний сезон для «Боруссии» Д проходит откровенно неудачно. В кои-то веки, дортмундцев нет в перечне претендентов на Серебряную салатницу.

Мало того, дортмунды не выигрывают уже в двух матчах. Хотя Эрлинг Холанн по-прежнему колотит гол за голом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 2.39, на ничью за 3.50, а на «Боруссию» Д — за 3.10

«Севилья» весьма неплохо обороняется, к тому же обладает неплохими ресурсами в атаке.

«Боруссия» Д имеет серьезные проблемы в обороне, зато атака во главе с Холанном демонстрирует относительно высокую результативность.

В составах обеих команд есть ряд сильных атакующих исполнителей, так что за голами дело не станет. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.70