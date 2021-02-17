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    «Севилья» обменяется голами с дортмундцами?

    «Севилья» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставка (к. 1.70) на голы в 1/8 финала Лиге чемпионов 17 февраля 2021 года

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    Эрлинг Холанн
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 17 Февраля 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.42
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    «Севилья»

    «Севилья» в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Нынешнее 4 место в Примере — вполне достойный показатель, но за чемпионство команда не борется.

    В последнем своем матче севильцы сумели добыть минимальную викторию. Дома команда не оставила шансов «Уэске» (1:0).

    «Севилья» не столь уверенно атакует. В 19 матчах чемпионата команда настреляла лишь 32 мяча, зато в обороне преуспевает — пропущено лишь 16 мячей в свои ворота.

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    В 2010 году эти команды уже встречались между собой. С тех пор воды утекло немало, однако тогда севильцы добыли одну победу при одной ничьей.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Д в минувшем туре Бундеслиги дома не сумела добыть победу. Ничья с «Хоффенхаймом» (2:2) в планы явно не входила.

  • Еще прогноз
  • «Севилья» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.41)

    • Сейчас команда занимает 6 место в турнирной таблице с 33 очками в активе. Правда, атака дортмундцев весьма сильна: 41 забитый мяч в 21 матче. Но вся беда в хилой обороне, давшей результативный сбой 31 раз.

    Нынешний сезон для «Боруссии» Д проходит откровенно неудачно. В кои-то веки, дортмундцев нет в перечне претендентов на Серебряную салатницу.

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    • Мало того, дортмунды не выигрывают уже в двух матчах. Хотя Эрлинг Холанн по-прежнему колотит гол за голом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 2.39, на ничью за 3.50, а на «Боруссию» Д — за 3.10

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    «Севилья» весьма неплохо обороняется, к тому же обладает неплохими ресурсами в атаке.

    «Боруссия» Д имеет серьезные проблемы в обороне, зато атака во главе с Холанном демонстрирует относительно высокую результативность.

    В составах обеих команд есть ряд сильных атакующих исполнителей, так что за голами дело не станет. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.70

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    Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Боруссия» Д 17.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.70.
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