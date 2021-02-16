Во вторник, 16 февраля, «Лейпциг» сыграет с «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште, начнется в 23:00 по московскому времени. «Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«РБ Лейпциг» выступал в группе H, где, набрав 12 очков, по дополнительным показателям уступил «Пари Сен-Жермен», но опередил «Манчестер Юнайтед» и «Истанбул Башакшехир».

В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «быки» занимают второе место, набрав 44 очка в 21 туре.

В трех последних турах команда Юлиана Нагельсмана обыграла «Байер» (1:0), «Шальке» (3:0) и «Аугсбург». Также «РБ Лейпциг» вышел в четвертьфинал Кубка Германии, разгромив «Бохум» (4:0) в начале февраля.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После травм у «быков» восстанавливаются Конрад Лаймер, Доминик Собослаи, Эмиль Форсберг, Фабрис Хартманн, Бенжамин Хенрикс и Джастин Клюйверт.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» набрал 13 очков и выиграл группу D, в которой также выступали «Аталанта», «Аякс» и «Мидтьюланн».

В английской Премьер-лиге «красные» пока идут четвертыми с 40 набранными баллами в 24 турах.

Подопечные Юргена Клоппа в февральских матчах проиграли «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Лестеру» (1:3). В конце января они вылетели из Кубка Англии, потерпев поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Среди травмированных у «Ливерпуля» значатся Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Бен Дэвис, Диогу Жота, Жоэль Матип, Джеймс Милнер, Дивок Ориги, Фабиньо и Наби Кейта.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ливерпуля» — 2.35, победа «РБ Лейпцига» — 3.00, ничья — 3.60.

«Быки» остались без преимущества домашнего поля из-за коронавирусных ограничений, но их шансы пройти чемпиона Англии все равно высоки.

«Красные» находятся в ужасной форме в связи с большим количеством травмированных. Особенно это касается обороны, которая допускает глупые ошибки едва ли не в каждом матче.

Не добавляет оптимизма мерсисайдцам и посредственная игра голкипера Алисона, который в последнее время совсем не похож на футболиста элитного уровня.

Исходя из этого, нам кажется, что номинальные хозяева как минимум не проиграют, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "РБ Лейпциг" с форой 0» за 2.20.

Еще один вариант — «победа "РБ Лейпциг" в первом тайме с форой -1» за 8.30. Да, риски с данном случае существенные, но, видя последние матчи «Ливерпуля» в АПЛ, не удивимся, если мерсисайдцы быстро расклеятся.