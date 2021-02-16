ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» одержал третью победу кряду«Реал» теряет игроков, но не волю к победе Россия — ЧехияКамбэк «Красной машины». Россияне перевернули матч с Чехией и досрочно выиграли Евротур Футболисты «Барселоны»Куман заслужил аплодисменты. Крупная победа «Барсы» перед встречей с парижанами
  • 08:39
    • Рублев вышел в 1/4 финала АО после отказа своего соперника
  • 07:00
    • Медведев — в четвертьфинале Australian Open
  • 09:50
    • Надаль в трех сетах обыграл Фоньини в 1/8 финала Australian Open
  • 00:46
    • «Интер» обыграл «Лацио» и вышел в лидеры, у Лукаку два гола и передача
  • 20:13
    • «Реал» обыграл «Валенсию» и вышел на 2-е место в Ла лиге
  • 21:27
    • «Арсенал» обыграл «Лидс», Обамеянг оформил хет-трик
    Все новости спорта

    Воспользуется ли «РБ Лейпциг» проблемами «Ливерпуля»?

    «Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 2.20) на победителя в матче Лиги чемпионов 16 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на РБ Лейпциг Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах
    Во вторник, 16 февраля, «Лейпциг» сыграет с «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште, начнется в 23:00 по московскому времени. «Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Февраля 2021 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 23:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» выступал в группе H, где, набрав 12 очков, по дополнительным показателям уступил «Пари Сен-Жермен», но опередил «Манчестер Юнайтед» и «Истанбул Башакшехир».

    В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «быки» занимают второе место, набрав 44 очка в 21 туре.

    В трех последних турах команда Юлиана Нагельсмана обыграла «Байер» (1:0), «Шальке» (3:0) и «Аугсбург». Также «РБ Лейпциг» вышел в четвертьфинал Кубка Германии, разгромив «Бохум» (4:0) в начале февраля.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После травм у «быков» восстанавливаются Конрад Лаймер, Доминик Собослаи, Эмиль Форсберг, Фабрис Хартманн, Бенжамин Хенрикс и Джастин Клюйверт.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» набрал 13 очков и выиграл группу D, в которой также выступали «Аталанта», «Аякс» и «Мидтьюланн».

    В английской Премьер-лиге «красные» пока идут четвертыми с 40 набранными баллами в 24 турах.

  • Чемпион на коленях. «Ливерпуль» капитулировал за семь минут
  • «Красные» потерпели поражение от «Лестера»
  • 13/02/2021

    • Подопечные Юргена Клоппа в февральских матчах проиграли «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Лестеру» (1:3). В конце января они вылетели из Кубка Англии, потерпев поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3).

    Среди травмированных у «Ливерпуля» значатся Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Бен Дэвис, Диогу Жота, Жоэль Матип, Джеймс Милнер, Дивок Ориги, Фабиньо и Наби Кейта.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ливерпуля» — 2.35, победа «РБ Лейпцига» — 3.00, ничья — 3.60.

  • Еще прогноз
  • «Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 1.60)

    • «Быки» остались без преимущества домашнего поля из-за коронавирусных ограничений, но их шансы пройти чемпиона Англии все равно высоки.

    «Красные» находятся в ужасной форме в связи с большим количеством травмированных. Особенно это касается обороны, которая допускает глупые ошибки едва ли не в каждом матче.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Не добавляет оптимизма мерсисайдцам и посредственная игра голкипера Алисона, который в последнее время совсем не похож на футболиста элитного уровня.

    Исходя из этого, нам кажется, что номинальные хозяева как минимум не проиграют, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "РБ Лейпциг" с форой 0» за 2.20.

    Еще один вариант — «победа "РБ Лейпциг" в первом тайме с форой -1» за 8.30. Да, риски с данном случае существенные, но, видя последние матчи «Ливерпуля» в АПЛ, не удивимся, если мерсисайдцы быстро расклеятся.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сошо — Валансьен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Верона — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Аризона — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Каролина — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Баффало — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успех
  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
    • 07:26 10/02/2021     Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021     Жозе Моуринью
  • Сокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл
    • 18:00 11/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» 16.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.20.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры