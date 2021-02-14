В 25 туре чемпионата Франции (Лига 1) «Лилль» встретится с «Брестом» на стадионе «Пьер Моруа». Начало встречи 14 февраля в 19:00 мск. «Лилль» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» опережает ПСЖ в борьбе за титул на 3 очка. Команда Кристофа Галтье набрала 54 очка и лидирует в турнирной таблице.

После поражения от «Анже» (1:2) «Доги» выиграли шесть матчей, а победой в Кубке Франции (1:0 «Дижон») команда продлила серию до 7 поединков.

В чемпионате «Лилль» не пропускает уже 4 тура. Коллектив победил «Ренн» (1:0), «Дижон» (1:0), «Бордо» (3:0) и «Нант» (2:0).

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Из-за травмы «Лиллю» не поможет форвард Бурак Йылмаз.

«Брест»

У «Бреста» 30 очков после 24 матчей (12 место). В прошлом туре команда выиграла первый раз за 6 матчей. Она победила «Бордо» 2:1.

За победой в чемпионате последовала победа в 1/32 Кубка Франции над «Родезом» (2:1). Также со счетом 2:2 закончилась игра со «Страсбургом» в чемпионате. Гости не проигрывают уже 3 матча.

До этого было 5 поражений. Из последних отметим 2:4 от «Метца», 0:1 от «Реймса» и 1:2 от «Ренна».

«Брест» не смог выиграть в пяти последних выездных матчах чемпионата Франции.

Прогноз и ставка

Победу «Лилля» выставили за 1.53, ничью дают с коэффициентом 4.20, а победа «Бреста» оценивается коэффициентом 6.70.

«Лилль» имеет хорошую победную серию и совсем мало пропускал в последних поединках. Можно поставить на то, что «Лилль» победит и не пропустит за 2.44.

В последних двух матчах «Лилль» забивал больше одного гола. С коэффициентом 1.68 можно поставить на ИТБ1 1.5.