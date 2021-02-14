«Хетафе»
«Хетафе» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Еще бы, ведь нынешнее 13 место явно не соответствует амбициям клуба.
В активе у «Хетафе» лишь 24 очка в 22 матчах. При этом атака команды хромает на обе ноги — 17 результативных ударов при 38 голах, пропущенных в свои ворота.
В минувшем туре «Хетафе» на выезде уступила «Реалу» (2:0). Причем это поражение стало вторым кряду.
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С «Реал Сосьедад» команда играет достаточно успешно. Из пяти последних поединков «Хетафе» выиграл трижды при двух поражениях.
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» выступает вполне успешно. Текущее 6 место с 35 очками в активе позволяет рассчитывать хотя бы на минимальный подъем.
В минувшем туре команда дома сумела победить. «Доностьяррас» разнесли в щепки «Кадис» (4:1).
Уже больше месяца не проигрывает «Реал Сосьедад». Последняя неудача датирована началом года, когда команда на выезде уступила «Севилье» (3:2).
Основная проблема команды — не самая сильная атака. В 22 поединках «Реал Сосьедад» смог забить лишь 36 раз, в то время, как в собственные ворота пропущено 20 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 2.14, на ничью за 3.11, а на «Хетафе» — за 3.77
Хозяева нестабильны, к тому же испытывают трудности с реализацией голевых моментов.
«Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне смотрится довольно мощно, и постарается разжиться очками.
Гости не столь эффективны в атаке, но после перерыва могут прибавить. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.81