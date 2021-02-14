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    «Хетафе» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставка (к. 1.81) на футбольный матч Примеры 14 февраля 2021 года

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    Аднан Янузай
    «Хетафе» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедад» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 16:00 мск. «Хетафе» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Февраля 2021 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 16:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.65
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Хетафе»

    «Хетафе» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Еще бы, ведь нынешнее 13 место явно не соответствует амбициям клуба.

    В активе у «Хетафе» лишь 24 очка в 22 матчах. При этом атака команды хромает на обе ноги — 17 результативных ударов при 38 голах, пропущенных в свои ворота.

    В минувшем туре «Хетафе» на выезде уступила «Реалу» (2:0). Причем это поражение стало вторым кряду.

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    С «Реал Сосьедад» команда играет достаточно успешно. Из пяти последних поединков «Хетафе» выиграл трижды при двух поражениях.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» выступает вполне успешно. Текущее 6 место с 35 очками в активе позволяет рассчитывать хотя бы на минимальный подъем.

    В минувшем туре команда дома сумела победить. «Доностьяррас» разнесли в щепки «Кадис» (4:1).

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  • 08/02/2021

    • Уже больше месяца не проигрывает «Реал Сосьедад». Последняя неудача датирована началом года, когда команда на выезде уступила «Севилье» (3:2).

    Основная проблема команды — не самая сильная атака. В 22 поединках «Реал Сосьедад» смог забить лишь 36 раз, в то время, как в собственные ворота пропущено 20 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 2.14, на ничью за 3.11, а на «Хетафе» — за 3.77

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    Хозяева нестабильны, к тому же испытывают трудности с реализацией голевых моментов.

    «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне смотрится довольно мощно, и постарается разжиться очками.

    Гости не столь эффективны в атаке, но после перерыва могут прибавить. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.81

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