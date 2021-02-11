11 февраля в поединке за третье место в Клубном чемпионате мира египетский «Аль-Ахли» сыграет с бразильским клубом «Палмейрас». Встреча начнется в 18:00 по мск. «Аль-Ахли» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Ахли»

Свое выступление на Клубном чемпионате мира «Аль-Ахли» начал со стадии четвертьфинала. В противостоянии с катарским «Аль-Духаилем» египтяне добились минимальной победы (1:0).

В полуфинале турнира клубный чемпион Африки ничего не смог поделать с мюнхенской «Баварией», которой проиграл со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.

В текущем розыгрыше египетской Премьер-лиги «Аль-Ахли» пока идет вторым, уступая первому «Замалеку» пять очков, но у действующего чемпиона страны есть две игры в запасе.

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Отметим, что для «Аль-Ахли» шестой КЧМ. На этом турнире он провел 14 матчей, где в десяти из них проиграл при четырех победах.

«Палмейрас»

«Палмейрас» последним получил путевку на Клубный чемпионат мира в Катаре. 30 января он завоевал Кубок Либертадорес, в финальном матче переиграв «Сантос» (1:0).

После того поединка клуб успел сыграть одну встречу в рамках бразильской Серии А, поделив очки с аутсайдером «Ботафого» в гостях, сыграв 1:1. В турнирной таблице национального первенства коллектив идет шестым, имея сейчас серию из пяти игр без побед.

Дебютный для себя матч на КЧМ «зелено-белые» провели крайне неудачно, проиграв на стадии 1/2 финала мексиканскому «Тигресу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 54-й минуте с пенальти.

Стоит отметить, что в восьми из последних десяти поединков «Палмейраса» были зафиксированы низовые матчи.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.87.

На викторию «Аль-Ахли» дают — 4.62, ничья оценена — в 3.68.

Бразильцы после неудачи в игре с мексиканцами постараются реабилитироваться и взять хотя бы бронзу. Ставим в этом матче на викторию «Палмейраса».