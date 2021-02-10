«Порту» сыграет на выезде с «Брагой» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 10 февраля, начало — в 23:15 мск. «Брага» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Брага

«Брага» и «Порту» буквально несколько дней назад встречались в рамках чемпионата Португалии. Матч завершился вничью — 2:2.

И это уже одна из многих за последнее время встреч, в которых «Порту» не смог обыграть команду Карлуша Карвальяла.

В шести последних матчах против «Браги» у «Порту» только одна победа.

Более того, в прошлом сезоне «Брага» трижды обыгрывала «драконов». То есть можно смело говорить о том, что кто-то для кого-то стал неудобным соперником.

Порту

В недавнем матче «Порту» уже в начале второго тайма вел 2:0, но все испортило удаление Хесуса Короны. Команда Сержиу Консейсау в концовке встречи все-таки дрогнула, позволив «Браге» отыграть два мяча.

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«Брага» и «Порту» ни разу не проигрывали в пяти предыдущих матчах.

Прогноз

Коэффициенты на ближайший матч приблизительно такие же, как и перед недавней игрой этих команд. На «Брагу» можно поставить за 3.02, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Порту» — за 2.32.

Но сейчас есть ощущение, что «Порту» на этот раз дожмет «Брагу». Вряд ли гости смогут выиграть с разницей более чем в два мяча, но их победа вполне возможна.

«Брага», без сомнений, в порядке, но у нее все-таки чуть меньше возможностей и кадровых ресурсов, чтобы по два раза в неделю играть на равных с таким соперником.

Ставка - победа «Порту» за 2.32.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Порту» с разницей в один мяч за 4.05.