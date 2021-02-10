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    Все новости спорта

    «Порту» дожмет «Брагу»?

    «Брага» — «Порту». Прогноз (к. 2.32) и ставки на Кубок Португалии по футболу 10 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту Прогнозы на Брагу
    «Брага» — «Порту»: прогноз и ставка
    «Порту» в шести предыдущих матчах против «Браги» одержал лишь одну победу
    «Порту» сыграет на выезде с «Брагой» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 10 февраля, начало — в 23:15 мск. «Брага» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Кубок 10 Февраля 2021 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 23:15 Порту Порту
  • Порту, Португалия
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    Коэффициенты на матч
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  • Ставка!
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    Брага

    «Брага» и «Порту» буквально несколько дней назад встречались в рамках чемпионата Португалии. Матч завершился вничью — 2:2.

    И это уже одна из многих за последнее время встреч, в которых «Порту» не смог обыграть команду Карлуша Карвальяла.

    В шести последних матчах против «Браги» у «Порту» только одна победа.

    Более того, в прошлом сезоне «Брага» трижды обыгрывала «драконов». То есть можно смело говорить о том, что кто-то для кого-то стал неудобным соперником.

    Порту

    В недавнем матче «Порту» уже в начале второго тайма вел 2:0, но все испортило удаление Хесуса Короны. Команда Сержиу Консейсау в концовке встречи все-таки дрогнула, позволив «Браге» отыграть два мяча.

    Все прогнозы на футбол

    «Брага» и «Порту» ни разу не проигрывали в пяти предыдущих матчах.

    Прогноз

    Коэффициенты на ближайший матч приблизительно такие же, как и перед недавней игрой этих команд. На «Брагу» можно поставить за 3.02, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Порту» — за 2.32.

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    Но сейчас есть ощущение, что «Порту» на этот раз дожмет «Брагу». Вряд ли гости смогут выиграть с разницей более чем в два мяча, но их победа вполне возможна.

    «Брага», без сомнений, в порядке, но у нее все-таки чуть меньше возможностей и кадровых ресурсов, чтобы по два раза в неделю играть на равных с таким соперником.

    Ставка - победа «Порту» за 2.32.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Порту» с разницей в один мяч за 4.05.

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