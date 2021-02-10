Брага
«Брага» и «Порту» буквально несколько дней назад встречались в рамках чемпионата Португалии. Матч завершился вничью — 2:2.
И это уже одна из многих за последнее время встреч, в которых «Порту» не смог обыграть команду Карлуша Карвальяла.
В шести последних матчах против «Браги» у «Порту» только одна победа.
Более того, в прошлом сезоне «Брага» трижды обыгрывала «драконов». То есть можно смело говорить о том, что кто-то для кого-то стал неудобным соперником.
Порту
В недавнем матче «Порту» уже в начале второго тайма вел 2:0, но все испортило удаление Хесуса Короны. Команда Сержиу Консейсау в концовке встречи все-таки дрогнула, позволив «Браге» отыграть два мяча.
«Брага» и «Порту» ни разу не проигрывали в пяти предыдущих матчах.
Прогноз
Коэффициенты на ближайший матч приблизительно такие же, как и перед недавней игрой этих команд. На «Брагу» можно поставить за 3.02, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Порту» — за 2.32.
Но сейчас есть ощущение, что «Порту» на этот раз дожмет «Брагу». Вряд ли гости смогут выиграть с разницей более чем в два мяча, но их победа вполне возможна.
«Брага», без сомнений, в порядке, но у нее все-таки чуть меньше возможностей и кадровых ресурсов, чтобы по два раза в неделю играть на равных с таким соперником.
Ставка - победа «Порту» за 2.32.
Также можно рассмотреть ставку на победу «Порту» с разницей в один мяч за 4.05.