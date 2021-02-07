«Порту» сыграет на выезде с «Брагой» в рамках 18-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 23:45 мск. «Брага» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

«Брага» после 17-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице третье место. На этой неделе команда Карлуша Карвальяла обошла «Бенфику».

«Брага» не очень удачно провела первую половину января, потерпев в трех турах два поражения — в обоих случаях в гостях.

Но прямо сейчас «Брагу» не за что критиковать. В прошлом туре она обыграла «Портимоненси», а перед этим одержала победы на «Жил Висенте» и «Морейренси».

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Победная серия «Браги» на своем поле в рамках чемпионата составляет уже семь матчей при общей разнице мячей 12:3. Солидно.

«Порту»

Тем временем «Порту» находится на второй строчке, отставая от лиссабонского «Спортинга» на шесть очков.

Несколько дней назад команда Сержиу Консейсау потеряла очки в игре с «Белененсешем» — ничья 0:0. Но в «Порту» всех расстроил не результат, а ужасная травма защитника Нану, который после столкновения с российским голкипером Станиславом Крицюком потерял сознание. Все было настолько плохо, что машине скорой помощи пришлось выезжать прямо на футбольное поле. Нану, к счастью, пришел в себя, но команде в ближайшее время он точно не поможет.

Беспроигрышная серия «Порту» в чемпионате насчитывает уже 11 матчей, в девяти из которых «драконы» одержали победы.

В последних пяти гостевых матчах «Порту» набрал 13 очков и пропустил лишь три мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 3.06, на ничью за 3.52, а на победу «Порту» — за 2.28.

Матч первого круга между этими командами завершился со счетом 3:1 в пользу «Порту». Но перед этим «Брага» не проигрывала «Порту» в четырех матчах кряду — три победы и одна ничья.

Судя по недавним играм, «Брага» снова может усложнить жизнь португальскому гранду.

Ставка — «Брага» не проиграет + тотал матча больше 1,5 за 2.19.