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    «Парма» и «Болонья» много не забьют

    «Парма» — «Болонья». Прогноз и ставка (к. 1.99) на футбол, Серия А, 7 февраля 2021 года

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    «Парма» — «Болонья»: прогноз и ставка
    Джузеппе Пеццелла
    В матче 21 тура итальянской Серии А «Парма» сыграет с «Болоньей» на стадионе «Эннио Тардини». Встреча запланирована на 7 февраля 20:00 мск. «Парма» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Февраля 2021 года
    Парма
  • Парма
    •  Парма 20:00 Болонья Болонья
  • Болонья
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    Коэффициенты на матч
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    «Парма»

    «Крестоносцы» находятся в зоне вылета с 13 очками на счету. На данный момент команда имеет затяжную безвыигрышную серию, которая насчитывает уже 12 матчей с учетом всех турниров.

    В чемпионате «Парма» проиграла 3 из 4 матчей всухую. Хозяева уступили «Наполи», «Сампдории» и «Лацио» с одинаковым счетом 0:2. Лишь одна ничья с «Сассуоло» (1:1) разбавила эти результаты.

    21 февраля команда вылетела из Кубка Италии, проиграв в 1/8 финала «Лацио» 1:2.

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    «Парма» не забивала на своем поле в 6 матчах чемпионата подряд. При этом она проиграла 4 последних.

    «Болонья»

    «Болонья» находится в пяти очках от зоны вылета, занимая 15 место в турнирной таблице. С результатами у гостей тоже не очень. Выиграть команде удалось лишь в одном из пяти поединков.

    В прошлых встречах «красно-синих» испытывали на прочность «Милан» (1:2) и «Ювентус» (0:2). До этого «Болонья» обыграла «Верону» 1:0. Эта победа стала первой для команды в зимний период сезона.

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    • На выезде «Болонья» выиграла только один из 10 матчей. Забив всего 7 голов, гости являются худшей гостевой командой по этому показателю.

    Сейчас «Болонья» не выигрывает на выезде уже 6 матчей, а последние три она завершила без забитых голов.

    Прогноз

    Коэффициенты были распределены следующим образом: 3.28 на победу «Пармы», 3.23 на ничью и 2.27 на победу «Болоньи».

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    В сентября «Болонья» одержала разгромную победу со счетом 4:1. «Парме» гости не проигрывают с 22 декабря 2012 года. Так что коэффициенты вполне закономерны.

    Обе команды мало забивали в прошлых встречах. У «Пармы» один гол в 4 турах, а у «Болоньи» два мяча за тот же период. При этом один коллектив давно не забивал дома, а второй — на выезде. Ставим на тотал меньше 2.5 за 1.99.

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