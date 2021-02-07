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    «Милан» устроит голевую феерию?

    «Милан» — «Кротоне». Прогноз и ставка (к. 1.63) на футбол, Серия А, 7 февраля 2021 года

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    «Милан» — «Кротоне»: прогноз и ставка
    Марио Манджукич
    «Милан» сыграет на своем поле с «Кротоне» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 17:00 мск. «Милан» — «Кротоне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Февраля 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 17:00 Кротоне Кротоне
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.50
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
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    «Милан»

    Для «Милана» нынешний сезон проходит как никогда насыщенно. Шутка ли, но сейчас россонери лидируют в чемпионате, и отдавать первенство не собираются.

    В минувшем туре команда на выезде разобралась с «Болоньей» (1:2). Так что отрыв от идущего вторым «Интера» продолжает оставаться двухочковым.

    Разумеется, в матче с одним из лидеров Серии А «Милан» будет играть только на победу. Правда, играть придется без травмированных Симона Кьера и Брахима Диаса.

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    «Кротоне» для миланцев — довольно удобоваримый оппонент. Из последних пяти матчей «Милан» добыл победы в четырех при одной ничьей.

    «Кротоне»

    «Кротоне» в минувшем туре Серии А снова проиграл. На сей раз команда дома уступила «Дженоа» (0:3).

    Нынешнее последнее место вряд ли может устраивать команду. С 12 набранными очками бороться за выживание в элите будет крайне проблематично.

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    • «Кротоне» ужасно обороняется. В среднем команда пропускает больше двух голов за игру (46 голов в 20 встречах), да и атакует не лучшим образом — всего 22 результативных удара.

    Выезд в Милан пропустят Джузеппе Куомо и Сальваторе Молина. Эти игроки травмированы, но очень бы не помешали на «Сан-Сиро».

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.26, на ничью за 6.55, а на «Кротоне» — за 12.75

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    Хозяева лидируют в чемпионате, и явно не собираются сдавать своих позиций.

    «Кротоне» выглядит почти обреченным, так что в этом матче гостям явно ничего не светит.

    Атака миланцев должна обеспечить хозяевам победный результат, причем дело вряд ли обойдется лишь двумя мячами. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.63

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