«Милан»
Для «Милана» нынешний сезон проходит как никогда насыщенно. Шутка ли, но сейчас россонери лидируют в чемпионате, и отдавать первенство не собираются.
В минувшем туре команда на выезде разобралась с «Болоньей» (1:2). Так что отрыв от идущего вторым «Интера» продолжает оставаться двухочковым.
Разумеется, в матче с одним из лидеров Серии А «Милан» будет играть только на победу. Правда, играть придется без травмированных Симона Кьера и Брахима Диаса.
«Кротоне» для миланцев — довольно удобоваримый оппонент. Из последних пяти матчей «Милан» добыл победы в четырех при одной ничьей.
«Кротоне»
«Кротоне» в минувшем туре Серии А снова проиграл. На сей раз команда дома уступила «Дженоа» (0:3).
Нынешнее последнее место вряд ли может устраивать команду. С 12 набранными очками бороться за выживание в элите будет крайне проблематично.
«Кротоне» ужасно обороняется. В среднем команда пропускает больше двух голов за игру (46 голов в 20 встречах), да и атакует не лучшим образом — всего 22 результативных удара.
Выезд в Милан пропустят Джузеппе Куомо и Сальваторе Молина. Эти игроки травмированы, но очень бы не помешали на «Сан-Сиро».
Прогноз
Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.26, на ничью за 6.55, а на «Кротоне» — за 12.75
Хозяева лидируют в чемпионате, и явно не собираются сдавать своих позиций.
«Кротоне» выглядит почти обреченным, так что в этом матче гостям явно ничего не светит.
Атака миланцев должна обеспечить хозяевам победный результат, причем дело вряд ли обойдется лишь двумя мячами. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.63