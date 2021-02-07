«Милан» сыграет на своем поле с «Кротоне» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 17:00 мск. «Милан» — «Кротоне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Для «Милана» нынешний сезон проходит как никогда насыщенно. Шутка ли, но сейчас россонери лидируют в чемпионате, и отдавать первенство не собираются.

В минувшем туре команда на выезде разобралась с «Болоньей» (1:2). Так что отрыв от идущего вторым «Интера» продолжает оставаться двухочковым.

Разумеется, в матче с одним из лидеров Серии А «Милан» будет играть только на победу. Правда, играть придется без травмированных Симона Кьера и Брахима Диаса.

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«Кротоне» для миланцев — довольно удобоваримый оппонент. Из последних пяти матчей «Милан» добыл победы в четырех при одной ничьей.

«Кротоне»

«Кротоне» в минувшем туре Серии А снова проиграл. На сей раз команда дома уступила «Дженоа» (0:3).

Нынешнее последнее место вряд ли может устраивать команду. С 12 набранными очками бороться за выживание в элите будет крайне проблематично.

«Кротоне» ужасно обороняется. В среднем команда пропускает больше двух голов за игру (46 голов в 20 встречах), да и атакует не лучшим образом — всего 22 результативных удара.

Выезд в Милан пропустят Джузеппе Куомо и Сальваторе Молина. Эти игроки травмированы, но очень бы не помешали на «Сан-Сиро».

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.26, на ничью за 6.55, а на «Кротоне» — за 12.75

Хозяева лидируют в чемпионате, и явно не собираются сдавать своих позиций.

«Кротоне» выглядит почти обреченным, так что в этом матче гостям явно ничего не светит.

Атака миланцев должна обеспечить хозяевам победный результат, причем дело вряд ли обойдется лишь двумя мячами. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.63