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    «Ньюкасл» сможет извлечь пользу в матче с ослабленным соперником

    «Ньюкасл» — «Саутгемптон». Прогноз и ставка (к. 1.83) на футбол, АПЛ, 6 февраля 2021 года

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    «Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз и ставка
    Каллум Уилсон
    В матче 23 тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» сыграет против «Саутгемптона» на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Игра состоится 6 февраля в 18:00 мск. «Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Февраля 2021 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» имеет 22 очка, которые позволяют команде Стива Брюса занимать лишь 16 место. В четырех из пяти матчей турнира хозяева терпели поражение и в целом их набралось 12 за 22 сыгранных поединка.

    Прошлый тур оказался для «Сорок» неудачным. Они проиграли дома «Кристал Пэлас» 1:2. Правда перед этим команда обыграла «Эвертон» со счетом 2:0. Также было поражение от «Лидса» 1:2, «Астон Виллы» 0:2 и «Арсенала» 0:3.

    «Ньюкасл» не выигрывал на своем поле в пяти последних выступлениях — три поражения и две ничьи.

    Календарь и таблица АПЛ

    В составе хозяев травмированы Федерико Фернандес и Джамаль Ласкеллес.

    «Саутгемптон»

    Серия поражений команды Ральфа Хазенхюттля затянулась. Она достигла отметки в четыре поединка. На данный момент «Святые» занимают 12 позицию в таблице с 29 очками.

    «Саутгемптон» в прошлом туре потерпел самое разгромное поражение в сезоне, пропустив 9 мячей от «Ман Юнайтед». Перед этим коллектив проиграл «Астон Вилле» 0:1, «Лестеру» 0:2 и «Арсеналу» 1:3.

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    • Всего в сезоне гости потерпели уже 8 поражений, тем самым сравняв этот показатель с количеством побед.

    У гостей огромный лазарет, в котором оказались многие футболисты основного состава. В прошлой игре не приняли участие Тео Уолкотт, Кайл Уокер-Петерс, Натан Телла, Вильям Смолбон, Мохамммед Салису, Ориоль Ромеу, Майкл Обафеми, Ибраима Диалло и Янник Вестергор. Вдобавок вылетел из-за дисквалификации Ян Беднарек.

    Прогноз

    Букмекеры выставили практически равные коэффициенты на победы обеих команд несмотря на грандиозное фиаско второй в прошлом туре и ее проблемы с составом — 2.90 и 2.65 соответственно. За 3.20 предлагают ничью.

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    Мы не ждем от этого матча много голов. Ранее команды провели два поединка между собой, которые закончились с тоталом меньше 2.5. При этом «Ньюкасл» имеет преимущество в кадровом плане. У гостей выпали два основных центральных защитника и еще ряд исполнителей.

    Рекомендуемая ставка для этого поединка — «Ньюкасл» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.83.

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