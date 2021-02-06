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    Увезет ли «Вильярреал» три очка из Эльче?

    «Эльче» — «Вильярреал». Ставка (к. 1.72) на чемпионат Испании по футболу 6 февраля 2021 года

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    «Эльче» — «Вильярреал»: прогноз и ставка
    «Вильярреал»
    «Эльче» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 20:30 мск. «Эльче» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Февраля 2021 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 20:30 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.30
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
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    «Эльче»

    Последнюю победу «Эльче» одержал в начале года, в 1/32 финала Кубка Испании обыграв в гостях «Ла Нусию» (2:0). Затем «бланкивердес» дома уступили «Хетафе» (1:3) в рамках Примеры.

    Из Кубка Испании «Эльче» вылетел проиграв в 1/16 финала «Райо Вальекано» (0:2), а затем в матче примеры упустил гостевую победу над «Вальядолидом» (2:2).

    В последних матчах «Эльче» сначала дома проиграл «Барселоне» (0:2), а затем в гостях проиграл «Валенсии» (0:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После 19 матчей Примеры «Эльче» с 17 очками на 19-м месте. Разница мячей 16-26, 4 гола забил Фидель.

    «Вильярреал»

    «Подводники» в середине января обыграли на выезде в 1/16 Кубка Испании «Тенерифе» (1:0), после чего дома поделили очки с «Гранадой» в Примере — 2:2.

    Выездной матч Ла лиги с «Уэской» завершился без голов, а в 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» в гостях одолел «Жирону» (1:0).

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    • Затем подопечные Унаи Эмери в Примере упустили домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» (1:1), а в 1/4 финала Кубка проиграли 120-й минуте «Леванте» (0:1).

    После 21 тура Примеры «Вильярреал» с 35 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 29-20, 10 голов забил Жерар Морено.

    Ставка

    На победу «Эльче» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.40, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Вильярреала» — 1.57.

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    В первом круге команды разошлись миром — 0:0. «Эльче» трижды принимал «Вильярреал», дважды проиграв и раз сыграв вничью.

    «Эльче» лишь трижды победил в этом сезоне, по 8 раз проиграв и сыграв вничью. Прогнозируем, что «Вильярреал» не проиграет на выезде.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.61 и ТМ 2,5 за 1.68.

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