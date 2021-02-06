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    «Вильярреал» должен прервать серию без побед

    «Эльче» — «Вильярреал». Прогноз и ставка (к. 2.02) на футбол, Ла Лига, 6 февраля 2021 года

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    «Эльче» — «Вильярреал»: прогноз и ставка
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    «Эльче» будет принимать «Вильярреал» в рамках 22-го тура Примеры. Матч пройдет 6 февраля. Начало — в 20:30 мск. «Эльче» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Февраля 2021 года
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    «Эльче»

    «Эльче» сумел одержать лишь одну победу в десяти последних матчах (да и та в Кубке Испании). Безвыигрышная серия команды насчитывает пять игр (четыре поражения и ничья), а если брать только Примеру, то 14 игр.

    После вылета из Кубка Испании от «Райо Вальекано» (0:2) «Эльче» удалось сыграть вничью с «Вальядолидом» (2:2), но за этим последовали поражения от «Барселоны» (0:2) и «Валенсии» (0:1).

    В таблице Примеры «Эльче» располагается на предпоследнем 19-м месте. У команды в активе 17 очков в 19 матчах. Забито меньше всех в лиге (16 мячей), а пропущено 26.

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    На своем поле в текущем чемпионате у «Эльче» 1 победа, 5 ничьих и 4 поражения.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» еще продолжает борьбу за Лигу чемпионов, но от заветной четвертой строчки команда отстала. На данный момент подопечные Унаи Эмери идут пятыми. У «Вильярреала» в активе 35 очков в 21 игре, тогда как у «Севильи» — 39 очков в 20 играх. Забито у «Вильярреала» 29 голов, а пропущено 20.

    «Вильярреал» перед игрой с «Эльче» вылетел из Кубка Испании, потерпев минимальное поражение в дуэли с «Леванте» (0:1).

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  • 03/02/2021

    • В Примере «Вильярреал» не проигрывает в пяти матчах, но при этом в трех последних турах команда сыграла вничью — 2:2 с «Гранадой», 0:0 с «Уэской» и 1:1 против «Реал Сосьедада».

    На выезде в этом чемпионате у «Вильярреала» 3 победы, 5 ничьих и 2 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают коэффициент 6,55 на победу «Эльче», на ничью — 4,02, а на победу «Вильярреала» — 1,62.

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    Встреча команд в первом круге завершилась без забитых голов — 0:0.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Вильярреала» в 1-2 голов с коэффициентом 2,02.

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