В поединке 23 тура французской Лиги 1 ПСЖ примет на своем поле «Ним». Место встречи команд — стадионе «Стад-де-Френс». Начало 3 февраля в 23:00 мск ПСЖ — «Ним»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

После неожиданного поражения от «Лорьяна» со счетом 2:3, команда Почеттино переместилась на третье место. Это было 5 поражение «Парижан» в сезоне. Сейчас у ПСЖ 45 очков.

За 22 тура ПСЖ наколотил 50 голов и пропустил всего 14. По обоим параметрам это лучший показатель. Ранее «Красно-синие» разгромили «Монпелье» 4:0 и «Брест» 3:0, а также обошлись одним голом в матче с «Анже» (1:0).

Кроме этого, стоит напомнить о победе ПСЖ в матче Суперкубка Франции. Там команда обыграла «Марсель» 2:1.

Календарь и таблица Лиги 1

Лазарет такой: Андер Эррера, Кейлор Навас, Маркиньос, Абду Диалло, Марко Верратти и Хуан Бернат.

«Ним»

«Ним» находится на дне турнирной таблицы с 15 очками на счету. Гости проиграли 4 из 5 поединков и в целом уже в 14 встречах сезона. С 44 пропущенными голами «Ним» выступает в роли самой ненадежной команды Лиги 1.

16 января аутсайдер порадовал результатом, обыграв «Марсель» со счетом 2:1, причем на выезде. В остальных случаях гости были слабее оппонентов. Они уступили 1:3 «Анже», 0:1 «Лиллю», 0:5 «Страсбургу» и 1:3 «Дижону».

Примечательно, что 11 из 15 очков, набранных за сезон, команда собрала как раз выступая на выезде.

Не сыграют у «Нима» Сиди Сарр, Пабло Мартинес, Лоик Ландре, Клеман Депре и Антуан Валерио.

Прогноз и ставка

ПСЖ — абсолютный фаворит матча за 1.09. «Ним» — аутсайдер за 28.0. Ничья оценивается коэффициентом 12.5.

ПСЖ имеет 5-матчевую победную серию дома. Команда самая забивная в Лиге 1, а гости больше всех пропускают. Предлагаем поставить на победу ПСЖ с форой -2.5 за 1.68. Прошлая игра завершилась в пользу «Парижан» со счетом 4:0.

ПСЖ должен реабилитироваться за поражение в прошлом туре. Команда пропустила только в одном из пяти домашних матчей. Рекомендуемая ставка — ПСЖ победит и не пропустит за 1.76.