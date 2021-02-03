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    ПСЖ уверенно реабилитируется после поражения

    ПСЖ — «Ним». Прогноз и ставка (к. 1.68) на футбол, Лига 1, 3 февраля 2021 года

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    ПСЖ — «Ним»: прогноз и ставка
    Неймар и Алессандро Флоренци
    В поединке 23 тура французской Лиги 1 ПСЖ примет на своем поле «Ним». Место встречи команд — стадионе «Стад-де-Френс». Начало 3 февраля в 23:00 мск ПСЖ — «Ним»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Февраля 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Ним Ним
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.08
  • X
  • 12.00
  • 2
  • 25.00
  • Ставка!
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    ПСЖ

    После неожиданного поражения от «Лорьяна» со счетом 2:3, команда Почеттино переместилась на третье место. Это было 5 поражение «Парижан» в сезоне. Сейчас у ПСЖ 45 очков.

    За 22 тура ПСЖ наколотил 50 голов и пропустил всего 14. По обоим параметрам это лучший показатель. Ранее «Красно-синие» разгромили «Монпелье» 4:0 и «Брест» 3:0, а также обошлись одним голом в матче с «Анже» (1:0).

    Кроме этого, стоит напомнить о победе ПСЖ в матче Суперкубка Франции. Там команда обыграла «Марсель» 2:1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Лазарет такой: Андер Эррера, Кейлор Навас, Маркиньос, Абду Диалло, Марко Верратти и Хуан Бернат.

    «Ним»

    «Ним» находится на дне турнирной таблицы с 15 очками на счету. Гости проиграли 4 из 5 поединков и в целом уже в 14 встречах сезона. С 44 пропущенными голами «Ним» выступает в роли самой ненадежной команды Лиги 1.

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    • 16 января аутсайдер порадовал результатом, обыграв «Марсель» со счетом 2:1, причем на выезде. В остальных случаях гости были слабее оппонентов. Они уступили 1:3 «Анже», 0:1 «Лиллю», 0:5 «Страсбургу» и 1:3 «Дижону».

    Примечательно, что 11 из 15 очков, набранных за сезон, команда собрала как раз выступая на выезде.

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    Не сыграют у «Нима» Сиди Сарр, Пабло Мартинес, Лоик Ландре, Клеман Депре и Антуан Валерио.

    Прогноз и ставка

    ПСЖ — абсолютный фаворит матча за 1.09. «Ним» — аутсайдер за 28.0. Ничья оценивается коэффициентом 12.5.

    ПСЖ имеет 5-матчевую победную серию дома. Команда самая забивная в Лиге 1, а гости больше всех пропускают. Предлагаем поставить на победу ПСЖ с форой -2.5 за 1.68. Прошлая игра завершилась в пользу «Парижан» со счетом 4:0.

    ПСЖ должен реабилитироваться за поражение в прошлом туре. Команда пропустила только в одном из пяти домашних матчей. Рекомендуемая ставка — ПСЖ победит и не пропустит за 1.76.

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