«Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 21 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 января, начало — в 18:00 мск. «Вест Бромвич» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» сейчас находится на предпоследнем 19 месте. В активе у «дроздов» всего 11 набранных очков.

У команды худшая в лиге оборона. «Вест Бромвич» пропустил уже 48 мячей в 20 матчах.

Вот и в минувшем туре команда пропустила пять безответных мячей от лидера «Манчестер Сити». Правда, тот поединок априори ничего позитивного «дроздам» не сулил.

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В матче с таким же претендентом на вылет «Вест Бромвич» наверняка будет настроен решительно. Как минимум, веселье в этом поединке обеспечено.

«Фулхэм»

«Фулхэм» в минувшем туре тоже проиграл. Правда, куда скромнее — 1:2 от «Манчестер Юнайтед» никак не тянут на позор.

Вот только турнирное положение лондонцев до сих пор видится крайне сложным. 18 место с 12 очками — явно не то, для чего команда возвращалась в АПЛ.

Ко всем бедам прибавился еще и вылет из Кубка Англии. «Фулхэм» дома разгромно уступил «Бернли» (0:3).

Шансы в борьбе за выживание у команды еще имеются. Однако для их реализации нужно срочно набирать очки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 2.36, на ничью за 3.32, а на «Вест Бромвич» — за 3.34

У хозяев нет иного выбора, кроме как выигрывать в домашней встрече у конкурента в борьбе за сохранение прописки в АПЛ.

«Фулхэм» в последних матчах откровенно не впечатляет, но в этом матче также будет настроен на набор очков.

Обе команды обороняются не лучшим образом, что непременно скажется на ходе этой встречи. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.98