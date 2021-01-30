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    «Дрозды» и «Фулхэм» огорчат друг друга?

    «Вест Бромвич» — «Фулхэм». Прогноз и ставка (к. 1.98) на чемпионат Англии по футболу 30 января 2021 года

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    «Вест Бромвич» — «Фулхэм»: прогноз и ставка
    Сэм Эллардайс
    «Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 21 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 января, начало — в 18:00 мск. «Вест Бромвич» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Января 2021 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 18:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» сейчас находится на предпоследнем 19 месте. В активе у «дроздов» всего 11 набранных очков.

    У команды худшая в лиге оборона. «Вест Бромвич» пропустил уже 48 мячей в 20 матчах.

    Вот и в минувшем туре команда пропустила пять безответных мячей от лидера «Манчестер Сити». Правда, тот поединок априори ничего позитивного «дроздам» не сулил.

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    В матче с таким же претендентом на вылет «Вест Бромвич» наверняка будет настроен решительно. Как минимум, веселье в этом поединке обеспечено.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» в минувшем туре тоже проиграл. Правда, куда скромнее — 1:2 от «Манчестер Юнайтед» никак не тянут на позор.

    Вот только турнирное положение лондонцев до сих пор видится крайне сложным. 18 место с 12 очками — явно не то, для чего команда возвращалась в АПЛ.

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    • Ко всем бедам прибавился еще и вылет из Кубка Англии. «Фулхэм» дома разгромно уступил «Бернли» (0:3).

    Шансы в борьбе за выживание у команды еще имеются. Однако для их реализации нужно срочно набирать очки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 2.36, на ничью за 3.32, а на «Вест Бромвич» — за 3.34

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    У хозяев нет иного выбора, кроме как выигрывать в домашней встрече у конкурента в борьбе за сохранение прописки в АПЛ.

    «Фулхэм» в последних матчах откровенно не впечатляет, но в этом матче также будет настроен на набор очков.

    Обе команды обороняются не лучшим образом, что непременно скажется на ходе этой встречи. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.98

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