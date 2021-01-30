В субботу, 30 января, в 21-м туре испанской Примеры «Эйбар» в родных стенах сыграет с «Севильей». Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. «Эйбар» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбар» в данный момент находится на 15 месте в Примера. У команды на счету 20 очков и отрыв от зоны вылета составляет всего лишь два балла.

Сейчас у «оружейников» 4-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех сыгранных турниров, которая началась с трех поражений подряд, а прервалась гостевой ничьей с «Сельтой» (1:1) в минувшем туре первенства.

Фиаско в этот период у коллектива были с одинаковым счетом по 1:2 от «Атлетико» дома и «Леванте» на выезде в рамках Прмеры. Еще одна неудача состоялась в Кубке страны, где «красно-синие» были выбиты клубом «Навалькарнеро» (1:3) из третьей лиги.

Календарь и таблица испанской Примеры

У «Эйбара» пока последняя домашняя статистика в текущем розыгрыше Примеры. В 10 встречах он одержал всего одну викторию при четырех мировых и пяти поражениях, забил пять мячей, пропустил в два раза больше.

«Севилья»

С 36 очками «Севилья» расположилась на четвертом месте в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от ближайшего преследователя на два пункта, однако сильно отстает от лидера.

За последние почти два месяца «нервионцы» проиграли только один раз — 12 января в Мадриде «Атлетико» (0:2). После той неудачи они только побеждали.

Два выигрыша пришлись на Кубок Короля, где были повержены «Леганес» (1:0 ОТ) и «Валенсия» (3:0), а еще дважды севильцы выиграли в рамках первенства, переиграв в гостях 2:1 «Алавес» и дома 3:0 «Кадис».

10 выездных встреч текущего чемпионата Испании принесли «Севилье» пять виктория, два мировых исхода и три фиаско, разница забитых и пропущенных в них составляет 11:9.

В первом круге «нервионцы» неожиданно в родных стенах уступили «оружейникам» со счетом 0:1, а в прошлом сезоне эти коллективы обменялись домашними викториями — 3:2 и 0:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Севильи» — 2.15, победа «Эйбара» — 4.08, ничья — 3.32.

«Севилья» за последние пять лет только раз победила на поле «Эйбара». Сейчас тоже ждем виктории гостей. Ставим в этой игре — П2.