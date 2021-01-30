В субботу, 30 января, в 27-м туре английского первого дивизиона «Брентфорд» на своей арене сразится с «Уиком». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Брентфорд» — «Уиком»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» занимает четвертое место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея на своем счету 45 очков.

«Пчелы» одержали 12 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели три поражения в 24 сыгранных турах.

До прошлого тура в трех матчах подопечные Томаса Франка обыграли «Рединг» (3:1), «Кардифф Сити» (3:2) и «Борнмут» (2:1).

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Также «Брентфорд» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Тоттенхэму» (0:2). При этом он вышел в 1/16 финала Кубка Англии, победив «Мидлсбро» (2:1). Тем не менее, в 4-м раунде Кубка Англии клуб проиграл «Лестеру» (1:3). А в прошлом туре разошелся миром с «Суонси» (1:1).

«Уиком»

«Уиком» выступает в Чемпионшипе, и прямо сейчас во втором по силе английском дивизионе эта команда занимает последнее место.

В 23-х турах «Уиком» набрал всего лишь 15 очков. Сложно сказать, что должно произойти, чтобы «Уондерерс» не вылетели в Лигу 1.

До предыдущего тура клуб не знал побед в 11 поединках первенства кряду. Но в позапрошлом поединке чемпионата победил «Кардифф Сити» (2:1).

В своем последнем матче «Уондерерс» потерпел разгром от «Тоттенхэма» (1:4) и прекратил выступления в Кубке Англии.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,80.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.