«Сошо» — «Тулуза». Прогноз и ставка (к. 1.71) на футбол, чемпионат Франции 25 января 2021 года

В понедельник, 25 января, в рамках 21-го тура французской Лиги 2 «Сошо» на своем поле примет «Тулуза». Встреча начнется в 22:45 по мск. «Сошо» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сошо»

«Сошо» сейчас находится на седьмом месте в турнирной таблице французского второго дивизиона и имеет в активе 28 набранных баллов, что на восемь меньше, чем у ближайшей команды из зоны плей-офф.

Несколько дней назад клуб из коммуны Монбельяр в рамках 1/64 финала Кубка Франции с минимальным счетом 1:0 обыграл коллектив из своей же лиги — «Нанси».

В своей последней проведенной игре чемпионата «львята» уступили в гостях лидирующему в первенстве «Труа» со счетом 1:2. Этим фиаско они прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию.

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В домашних встречах текущей Лиги 2 «Сошо» одержал четыре победы, расписал четыре мировые и потерпел два поражения, забил 17 голов, а пропустил 13 мячей.

«Тулуза»

В свою очередь «Тулуза» с 39 очками расположилась на третьей строчке турнирной таблицы Лиги 2, отставая от второй позиции на балл при игре в запасе.

Отметим, что не проигрывают «фиолетовые» на протяжении 11 матчей подряд с учетом всех турниров. Накануне они в 1/64 финала Кубка Франции переиграли дома «Ньор» со счетом 1:0.

Что же касается чемпионата, то в своей последней проведенной игре они в родных стенах одолели конкурента за повышение — «Гренобль» (2:0). Туром ранее они на выезде не смогли справится с середняком «Каном», сыграв 2:2.

Сейчас у «Тулузы» первая гостевая статистика в дивизионе: пять побед,три мировых результата и всего лишь одно фиаско. Разница забитых и пропущенных в этих матчах составляет 18:10.

В первом круге этого первенства на поле «Тулузы» эти коллективы расписали мировую со счетом 0:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Тулузы» — 2.50, победа «Сошо» — 3.22, ничья — 3.05.

Обе команды довольно-таки надежно играют в обороне в этом чемпионате, поэтому в их очном противостояние не стоит ожидать большого количества голов. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.