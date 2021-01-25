«Атлетик» — «Хетафе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.83 на матч Примеры 25 января 2021 года

«Атлетик» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 января, начало — в 23:00 мск. «Атлетик» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» нынешний сезон проводит в своем стиле. Баски ни на что серьезное не претендуют, но и от зоны вылета привычно далеки.

Ко всему прочему, команда совершила настоящее футбольное чудо. «Атлетик» героически завоевал Суперкубок Испании, в финале одолев «Барселону».

Да и в Кубке Испании баски продвинулись в следующий раунд. Точнее, в 1/8 финала, обыграв провинциальную «Ибицу» (1:2).

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С «Хетафе» баски всегда играют тяжело. Из пяти последних поединков «Атлетик» ни выиграл ни одного, дважды уступив оппоненту.

«Хетафе»

«Хетафе» в минувшем туре одержал минимальную победу. Была обыграна «Уэска», но выше 11 места эта виктория не обеспечила.

У «Хетафе» в нападении — явный кризис жанра. В 18 поединках команда настреляла только 16 голов. Зато оборона относительно надежна — 18 пропущенных мячей.

В этом матче «Хетафе» не поможет Энес Унал. Турецкий форвард пребывает в лазарете, к тому же он явно не справляется с возложенными на него функциями — 0 голов в 13 матчах.

Вероятно, гости будут довольны итоговой ничьей на «Сан Мамес». Отсюда редко кто уезжает с очками.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.30, на ничью за 3.00, а на «Хетафе» — за 3.55

Хозяева явно подняли себе настроение успехом в Суперкубке, и явно постараются улучшить свои показатели в Примере.

«Хетафе», несмотря на все свои проблемы, также не планирует отсиживаться у своих ворот.

Обе команды слабовато атакуют, но ведь пора бы улучшать статистику?. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.83