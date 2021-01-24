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    Испугают ли «пираты» футболистов «Реймса»?

    «Реймс» — «Брест». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Брест»
    Футболисты «Бреста»
    В воскресенье, 24 января, «Реймс» на своем поле примет «Брест» в рамках 21-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Огюст Делоне II», начнется в 17:00 по московскому времени. «Реймс» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Января 2021 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 17:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Реймс»

    «Реймс» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 21 очко.

    «Красно-белые» одержали пять побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.

    В январе команда Давида Гуйона разошлась миром с «Дижоном» (0:0), обыграла «Сент-Этьен» (3:1), а также уступила «Лиллю» (1:2).

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    После травм у «Реймса» восстанавливаются Валон Бериша, Анастасиос Донис и Морето Кассама.

    «Брест»

    «Брест» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 26 набранными очками.

    На счету «пиратов» восемь побед, две ничьи и десять поражений в 20 сыгранных турах.

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    • Подопечные Оливье Далль'Оглио в этом месяце выиграла у «Ниццы» (2:0), но проиграли «Пари Сен-Жермен» (0:3) и «Ренну» (1:2).

    Среди травмированных у «Бреста» значатся Себастьен Сибуа и Денис Бейн.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реймса» — 2.50, победа «Бреста» — 2.90, ничья — 3.40.

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    «Красно-белые» — одна из самых непредсказуемых команд Лиги 1, которая, как правило, если не забивает быстрый гол, мучается на футбольном поле.

    Получается, что «пираты» могут зацепиться за очки, но для этого им необходимо засушить игру и заставить хозяев увязнуть в борьбе.

    Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5» за 1.78.

    Для тех, кто готов пойти на риск, предлагаем ставку «победа "Бреста" с форой 0» за 2.10.

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