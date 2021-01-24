В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Ливерпуль». Матч пройдет 24 января, начало — в 20:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Сульшера начали новый год с домашней победы над «Астон Виллой» (2:1), но уже в следующем матче вылетели из Кубка лиги, проиграв дома «Манчестер Сити» (0:2).

В 1/32 финала Кубка Англии «МЮ» одержал домашнюю победу над «Уотфордом» (1:0), после чего в рамках АПЛ на выезде одолел «Бернли» (1:0).

В последних матчах манкунианцы на выезде разошлись миром с «Ливерпулем» (0:0) и в гостях одолели «Фулхэм» (2:1).

Все прогнозы на АПЛ

После 19 туров АПЛ «МЮ» с 40 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 36-25, 11 голов забил Бруну Фернандеш, еще 7 — Маркус Рэшфорд.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы заканчивали 2020 год двумя ничьими, сначала упустив дома победу над «Вест Бромвичем» (1:1), а затем на выезде разойдясь миром с «Ньюкаслом» (0:0).

Новый гол «Ливерпуль» начал гостевым поражением от «Саутгемптона» (0:1) в АПЛ, после чего в Кубке Англии разгромил «Астон Виллу» (4:1).

В последних матчах «Ливерпуль» на «Энфилде» не сумел дожать «МЮ» (0:0), а затем дома же проиграли «Бернли» (0:1).

После 19 туров «Ливерпуль» с 34 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 37-22, 13 голов забил Мохамед Салах, еще 6 — Садьо Мане, по 5 Фирмино и Жота.

Прогноз и ставки

На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Ливерпуля» — 2.65.

На проход «МЮ» в следующий раунд дают коэффициент 1.86, за успех «Ливерпуля» — 1.95.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» на выезде ушел от поражения в матче с «МЮ» — 1:1, а дома победил 2:0. В пяти последних домашних матчах «МЮ» победил лишь раз и 4 раза сыграл вничью.

«Ливерпуль»уже семь лет не может победить на «Олд Траффорд», прогнозируем, что «МЮ» и в этот раз не проиграет дома.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.65 и ТМ 2,5 за 2.03