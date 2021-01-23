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    Быстрый гол заказывали?!

    «Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз и ставка (к. 1.70) на футбол, Примера 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Бетис»
    Давид Сильва
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 января, начало — в 20:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Января 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:30 Бетис Бетис
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне выглядит вполне конкурентоспособным коллективом. Сейчас команда идет на 6 месте.

    При высокой плотности в турнирной таблице сансебастьянцы могут реально побороться за зону Лиги чемпионов. Вот только конкурентов у команды многовато.

    Последний свой матч «бело-голубые» проводили в Кубке Испании. «Кордоба» была пройдена со счетом 0:2.

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    «Бетис» для сансебастьянцев — довольно удобный соперник. В 5 последних матчах «Реал Сосьедад» трижды брал верх.

    «Бетис»

    «Бетис» по давно сложившейся традиции является середняком Примеры. Севильцы сейчас занимают 8 место.

    В минувшем туре команда проявила характер. «Бетису» удалось дожать «Сельту» со счетом 2:1. Дубль оформил Серхио Каналес.

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    • В этом матче гости сыграют без Уильяма Карвалью и Марка Бартра. Эти игроки находятся в клубном лазарете.

    А вот атаковать гости наверняка будут. Причем с самого начала встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.85, на ничью за 3.86, а на «Бетис» — за 4.26

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    Хозяева намерены подняться хотя бы в первую пятерку.

    «Бетис» проводит неплохой отрезок, так что явно не собирается отсиживаться в тылах.

    У обеих команд есть огромная мотивация поправить свои турнирные дела. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.70

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