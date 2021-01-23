«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 января, начало — в 20:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне выглядит вполне конкурентоспособным коллективом. Сейчас команда идет на 6 месте.

При высокой плотности в турнирной таблице сансебастьянцы могут реально побороться за зону Лиги чемпионов. Вот только конкурентов у команды многовато.

Последний свой матч «бело-голубые» проводили в Кубке Испании. «Кордоба» была пройдена со счетом 0:2.

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«Бетис» для сансебастьянцев — довольно удобный соперник. В 5 последних матчах «Реал Сосьедад» трижды брал верх.

«Бетис»

«Бетис» по давно сложившейся традиции является середняком Примеры. Севильцы сейчас занимают 8 место.

В минувшем туре команда проявила характер. «Бетису» удалось дожать «Сельту» со счетом 2:1. Дубль оформил Серхио Каналес.

В этом матче гости сыграют без Уильяма Карвалью и Марка Бартра. Эти игроки находятся в клубном лазарете.

А вот атаковать гости наверняка будут. Причем с самого начала встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.85, на ничью за 3.86, а на «Бетис» — за 4.26

Хозяева намерены подняться хотя бы в первую пятерку.

«Бетис» проводит неплохой отрезок, так что явно не собирается отсиживаться в тылах.

У обеих команд есть огромная мотивация поправить свои турнирные дела. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.70