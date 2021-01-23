«Герта»
У «Герты» на счету находится 17 набранных очков, позволяющие команде находится на 14 строке в турнирной таблице Бундеслиги, находясь на расстоянии двух пунктов от опасной зоны.
В новом году коллектив из Берлина успел провести четыре встречи в рамках первенства. Начал он вполне удачно, разгромив в родных стенах безнадежного аутсайдера «Шальке» со счетом 3:0.
После этого «Старая Дама» победить не может. Была ничья в гостях с соседом по турнирке «Кельном» (0:0), а также два поражения. Сперва в гостях она уступила 0:1 «Арминии», находящаяся рядом, а накануне берлинцы крупно уступили в родных стенах середняку «Хоффенхайму» (0:3).
Календарь и таблица Бундеслиги
В родных стенах в текущем розыгрыше Бундеслиги «Герта» по два раза побеждала и играла вничью, а также проиграла в четырех поединках, разница мячей в них составляет 10:15.
«Вердер»
«Вердер» имеет на своем счету на один балл больше, чем у предстоящего противника, и находится на строку выше в турнирной таблице.
За аналогичный период коллектив из Бремена добился таких же результатов. Однако начал он год с домашнего фиаско от берлинского «Униона» со счетом 0:2, который ведет борьбу за еврокубки.
После чего «музыканты» увезли почетную ничью из Леверкузена, сыграв 1:1 с «Байером» из топ-4, а также в родных стенах одолели соседа по турнирке «Аугсбург» (2:0), а накануне минимально уступили на выезде гладбахской «Боруссии» — 0:1.
В девяти гостевых играх текущего розыгрыша Бундеслиги «Вердер» добился всего двух викторий, трижды проиграл и четыре раза делил очки с оппонентами, разница забитых-пропущенных составляет 11:13.
В первом круге «Герта» в Бремене разгромила «Вердер» (4:1), а в прошлом сезоне обе игры закончились вничью — 1:1 и 2:2.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Герты» — 2.23, победа «Вердера» — 3.55, ничья — 3.50.
За последние четыре очных противостояний этих клубов, трижды они расписывали мировые. Не исключаем, что и на этот раз соседи по турнирке поделят очки. Наш прогноз и ставка — ничья.