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    «Герта» — «Вердер». Прогноз и ставка (к. 3.50) на футбол, чемпионат Германии 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Вердер»
    «Вердер» — «Герта»
    В 18-м туре первой Бундеслиги «Герта» дома сыграет с «Вердером». Встреча, которая пройдет в Берлине на «Олимпийском стадионе» 23 января, начнется в 20:30 по мск. «Герта» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Января 2021 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 20:30 Вердер Вердер
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    Коэффициенты на матч
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    «Герта»

    У «Герты» на счету находится 17 набранных очков, позволяющие команде находится на 14 строке в турнирной таблице Бундеслиги, находясь на расстоянии двух пунктов от опасной зоны.

    В новом году коллектив из Берлина успел провести четыре встречи в рамках первенства. Начал он вполне удачно, разгромив в родных стенах безнадежного аутсайдера «Шальке» со счетом 3:0.

    После этого «Старая Дама» победить не может. Была ничья в гостях с соседом по турнирке «Кельном» (0:0), а также два поражения. Сперва в гостях она уступила 0:1 «Арминии», находящаяся рядом, а накануне берлинцы крупно уступили в родных стенах середняку «Хоффенхайму» (0:3).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В родных стенах в текущем розыгрыше Бундеслиги «Герта» по два раза побеждала и играла вничью, а также проиграла в четырех поединках, разница мячей в них составляет 10:15.

    «Вердер»

    «Вердер» имеет на своем счету на один балл больше, чем у предстоящего противника, и находится на строку выше в турнирной таблице.

    За аналогичный период коллектив из Бремена добился таких же результатов. Однако начал он год с домашнего фиаско от берлинского «Униона» со счетом 0:2, который ведет борьбу за еврокубки.

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    • После чего «музыканты» увезли почетную ничью из Леверкузена, сыграв 1:1 с «Байером» из топ-4, а также в родных стенах одолели соседа по турнирке «Аугсбург» (2:0), а накануне минимально уступили на выезде гладбахской «Боруссии» — 0:1.

    В девяти гостевых играх текущего розыгрыша Бундеслиги «Вердер» добился всего двух викторий, трижды проиграл и четыре раза делил очки с оппонентами, разница забитых-пропущенных составляет 11:13.

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    В первом круге «Герта» в Бремене разгромила «Вердер» (4:1), а в прошлом сезоне обе игры закончились вничью — 1:1 и 2:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Герты» — 2.23, победа «Вердера» — 3.55, ничья — 3.50.

    За последние четыре очных противостояний этих клубов, трижды они расписывали мировые. Не исключаем, что и на этот раз соседи по турнирке поделят очки. Наш прогноз и ставка — ничья.

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