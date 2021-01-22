«Леванте» — «Вальядолид». Прогноз (к. 3.08) и ставки на чемпионат Испании 22 января 2021 года

«Леванте» встретится на своем поле с «Вальядолидом» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 января, начало — в 23:00 мск. «Леванте» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте», как и в прошлом сезоне, уверенно держится в середине турнирной таблицы. После 18-ти сыгранных матчей команда из Валенсии занимает 11-е место.

Начиная с середины октября «Леванте» в рамках Ла Лиги потерпел лишь два поражения — от «Вильярреала» и «Барселоны».

Туром ранее «Леванте» сыграл вничью с «Кадисом», а перед этим одержал победу над «Эйбаром».

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На главный акцент надо сделать вот на чем: победная серия «Леванте» на своем поле составляет четыре матча, а беспроигрышная — семь. Типичная домашняя команда.

«Вальядолид»

Тем временем «Вальядолид», набравший на три очка меньше, находится на 16-й строчке.

В пяти последних турах у «Вальядолида» только одна победа — гостевая над «Хетафе».

Но при этом проигрывает «Вальядолид» тоже не очень часто. В предыдущих семи турах у гостей лишь два поражения. Неплохо для команды, которая борется за выживание.

И что интересно, «Вальядолид» не смог набрать очки лишь в одном из пяти предыдущих гостевых матчей.

Прогноз и ставка

На «Леванте» в этом матче можно поставить за 2.16, ничью букмекеры предлагают за 3.08, а победу «Вальядолида» — за 3.98.

Есть соблазн взять победу «Леванте», который здорово играет дома с конкурентами, однако у гостей тоже довольно неуступчивая команда, которая вполне может как минимум не проиграть.

Ставка — ничья за 3.08.

Либо же ставка на точный счет 0:0 за 6.90.