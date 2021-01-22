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    Сможет ли «Леванте» продлить домашнюю серию побед?

    «Леванте» — «Вальядолид». Прогноз (к. 3.08) и ставки на чемпионат Испании 22 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Вальядолид»
    Победная серия «Леванте» на своем поле составляет четыре матча
    «Леванте» встретится на своем поле с «Вальядолидом» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 января, начало — в 23:00 мск. «Леванте» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Января 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
    •

    «Леванте»

    «Леванте», как и в прошлом сезоне, уверенно держится в середине турнирной таблицы. После 18-ти сыгранных матчей команда из Валенсии занимает 11-е место.

    Начиная с середины октября «Леванте» в рамках Ла Лиги потерпел лишь два поражения — от «Вильярреала» и «Барселоны».

    Туром ранее «Леванте» сыграл вничью с «Кадисом», а перед этим одержал победу над «Эйбаром».

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    На главный акцент надо сделать вот на чем: победная серия «Леванте» на своем поле составляет четыре матча, а беспроигрышная — семь. Типичная домашняя команда.

    «Вальядолид»

    Тем временем «Вальядолид», набравший на три очка меньше, находится на 16-й строчке.

    В пяти последних турах у «Вальядолида» только одна победа — гостевая над «Хетафе».

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    • Но при этом проигрывает «Вальядолид» тоже не очень часто. В предыдущих семи турах у гостей лишь два поражения. Неплохо для команды, которая борется за выживание.

    И что интересно, «Вальядолид» не смог набрать очки лишь в одном из пяти предыдущих гостевых матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Леванте» в этом матче можно поставить за 2.16, ничью букмекеры предлагают за 3.08, а победу «Вальядолида» — за 3.98.

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    Есть соблазн взять победу «Леванте», который здорово играет дома с конкурентами, однако у гостей тоже довольно неуступчивая команда, которая вполне может как минимум не проиграть.

    Ставка — ничья за 3.08.

    Либо же ставка на точный счет 0:0 за 6.90.

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