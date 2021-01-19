«Вест Хэм» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставка (к. 1.82) на матч чемпионата Англии по футболу 19 января 2021 года

Во вторник, 19 января, «Вест Хэм» на своем поле примет «Вест Бромвич» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Лондоне, начнется в 21:00 по московскому времени. «Вест Хэм» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 29 очков.

«Молотобойцы» одержали восемь побед, пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

В январских матчах подопечные Дэвида Мойеса обыграли «Эвертон» (1:0) и «Бернли» (1:0).

Также лондонцы вышли в 1/16 финала Кубка Англии, выиграв у «Стокпорт Каунти» (1:0).

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После травм у «Вест Хэма» восстанавливаются Фабиан Бальбуэна и Артур Масуаку.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 11 очками.

На счету «дроздов» две победы, пять ничьих и 11 поражений в 18 сыгранных турах.

Команда Сэма Эллардайса в этом месяце крупно проиграла «Арсеналу» (0:4), а также одолела «Вулверхэмптон» (3:2).

А вот из Кубка Англии «дрозды» вылетели, по пенальти проиграв «Блэкпулу» (2:2, 2:3 — по пенальти).

В лазарете «Вест Бромвича» находятся Карлан Грант, Сэм Джонстон, Мэтт Филлипс и Конор Таунсенд.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вест Хэма» — 1.62, победа «Вест Бромвича» — 5.20, ничья — 4.10.

Очевидно, что в последнее время «молотобойцы» выступают успешнее «дроздов». Что говорить, если на своем поле команда Дэвида Мойеса проиграла всего один матч из последних десяти.

И все же подопечные Сэма Эллардайса едут в столицу явно не для того, чтобы отбывать номер. Им нужны очки для выхода из зоны вылета, а недавний успех в игре против «Вулверхэмптона» точно добавит им уверенности.

Нам кажется, что если «Вест Хэм» и победит, то с минимальным преимуществом. Наш прогноз и ставка — «победа "Вест Бромвича" с форой +1» за 1.82.

Также рекомендуем присмотреться к ставке «тотал голов меньше 2,5» за 1.96. Ожидаем преимущественно силовой борьбы, чем большого количества голов.