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    Севильцы сообразят гол до перерыва

    «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставка (к. 1.71) на матч чемпионата Испании по футболу 19 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Севилья»
    Лукас Окампос
    «Алавес» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 января, начало — в 23:30 мск. «Алавес» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Января 2021 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 23:30 Севилья Севилья
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Алавес»

    «Алавес» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Что говорить, если команда все еще не может себя чувствовать в Примере относительно комфортно?!

    С такой слабой атакой (16 голов в 18 матчах) это и немудрено. Так что текущее 16 место является абсолютно логичным.

    Мало того, «Алавес» еще и в Кубке Испании умудрился опозориться. Поражение от «Альмерии» (5:0) сильно ударило как по имиджу клуба, так и по самолюбию игроков.

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    В этом матче хозяева будут рады даже ничьей. Вот только добиться ее будет делом очень хлопотным.

    «Севилья»

    «Севилья» пока никак не может приблизиться к лидирующей группе. Нынешнее 6 место — показатель проблем, решить которые пока не удается…

    … Например, в аспекте стабильности результатов. Вот и в пропущенной встрече стартового тура севильцы на выезде уступили лидеру Примеры «Атлетико» (2:0).

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    • Между тем, с «Алавесом» команда играет успешно. Из 5 последних свиданий три завершились победой «Севильи» и две — ничьей.

    Пора бы команде улучшать свои атакующие показатели. В особенности, дело касается реализации голевых моментов, ведь 21 забитый мяч — крайне мало для претендента на высокие места.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 1.85, на ничью за 3.50, а на «Алавес» — за 4.50

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    Хозяева относительно неплохо обороняются, но с атакой севильцев вряд ли справятся.

    «Севилья» вожделеет вернуться в группу лидеров, для чего соперников уровня «Алавеса» должна обыгрывать в любом случае.

    Мотивация гостей улучшить свои атакующие показатели перевесит все остальные факторы. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.71

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