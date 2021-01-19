«Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставка (к. 1.71) на матч чемпионата Испании по футболу 19 января 2021 года

«Алавес» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 января, начало — в 23:30 мск. «Алавес» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Что говорить, если команда все еще не может себя чувствовать в Примере относительно комфортно?!

С такой слабой атакой (16 голов в 18 матчах) это и немудрено. Так что текущее 16 место является абсолютно логичным.

Мало того, «Алавес» еще и в Кубке Испании умудрился опозориться. Поражение от «Альмерии» (5:0) сильно ударило как по имиджу клуба, так и по самолюбию игроков.

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В этом матче хозяева будут рады даже ничьей. Вот только добиться ее будет делом очень хлопотным.

«Севилья»

«Севилья» пока никак не может приблизиться к лидирующей группе. Нынешнее 6 место — показатель проблем, решить которые пока не удается…

… Например, в аспекте стабильности результатов. Вот и в пропущенной встрече стартового тура севильцы на выезде уступили лидеру Примеры «Атлетико» (2:0).

Между тем, с «Алавесом» команда играет успешно. Из 5 последних свиданий три завершились победой «Севильи» и две — ничьей.

Пора бы команде улучшать свои атакующие показатели. В особенности, дело касается реализации голевых моментов, ведь 21 забитый мяч — крайне мало для претендента на высокие места.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 1.85, на ничью за 3.50, а на «Алавес» — за 4.50

Хозяева относительно неплохо обороняются, но с атакой севильцев вряд ли справятся.

«Севилья» вожделеет вернуться в группу лидеров, для чего соперников уровня «Алавеса» должна обыгрывать в любом случае.

Мотивация гостей улучшить свои атакующие показатели перевесит все остальные факторы. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.71