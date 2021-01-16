«Истанбул Башакшехир» — «Сивасспор». Прогноз (к. 4.65) и ставки на чемпионат Турции 16 января 2021 года

«Истанбул Башакшехир» сыграет на своем поле против «Сивасспора» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 16 января в Стамбуле, начало — в 16:00 мск. «Истанбул Башакшехир» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбул Башакшехир»

Текущий сезон, по всей видимости, все-таки станет для «Башакшехира» одним из худших за последние годы. О еврокубках уже точно можно забыть.

В турнирной таблице столичный клуб занимает всего лишь 12-е место, а отставание от идущего первым «Бешикташа» составляет уже 13 очков.

Новый год «Башакшехир» начал с крупного гостевого поражения от «Аланьяспора» (0:3), после которого безвыигрышная серия в чемпионате достигла семи матчей.

Но после этого «Башакшехир» все-таки вспомнил, что он вообще-то действующий чемпион.

Пусть и с огромным трудом, но команада Окана Бурука все-таки выиграла у «Эрзурума» и «Анкарагюджю».

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В восьми домашних матчах турецкой Суперлиги «Башакшехир» одержал лишь три победы.

«Сивасспор»

Тем временем «Сивасспор» тоже набрал 22 очка и соседствует с «Башакшехиром» в турнирной таблице.

В прошлом туре «Сивасспор» выиграл на своем поле у «Газиантепа» благодаря дублю Арслана.

При этом в восьми предыдущих матчах у «Сивасспора» лишь одно поражение. Для середняка цифры очень неплохие.

И еще один удивительный факт: «Сивасспор» до сих пор потерпел только одно поражение в гостях.

Прогноз и ставка

На «Истанбул Башакшехир» можно поставить за 1.89, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Сивасспора» — тоже за 3.84.

И что-то подсказывает, что гости снова не проиграют, чересчур уж слабо в последнее выглядит «Башакшехир». Хозяева с трудом выиграли даже у команд из нижней части таблицы.

Ставка — ничья за 3.84.

Или ставка на результативную ничью за 4.65.