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    Сможет ли «Хоффенхайм» прервать серию неудач?

    «Хоффенхайм» — «Арминия». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Бундеслиги 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Арминия»
    Игроки «Хоффенхайма»
    В рамках 16-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» будет принимать «Арминию». Матч пройдет на «Рейн-Неккар-Арене» 16 января. Начало — в 17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» не может выиграть в трех подряд матчах — двух в Бундеслиге и еще одном в Кубке страны.

    Из Кубка Германии «Хоффенхайм» вылетел после того, как во втором раунде в серии пенальти проиграл «Гройтеру» — 2:2 и 6:7 по пенальти. В чемпионате команда уступила поочередно «Фрайбургу» — 1:3 и даже «Шальке», который не побеждал почти год — 0:4.

    После 15 туров «Хоффенхайм» набрал только 15 очков и занимает в таблице Бундеслиги 14-е место. У команды забито 22 гола, а пропущено 30.

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    На своем поле «Хоффенхайм» в текущем чемпионате играет нестабильно — 2 победы, 1 ничья и 4 поражения.

    «Арминия»

    «Арминия», у которой осенью была серия из шести поражений подряд, в последнее время начала периодически набирать очки. В шести последних турах — 3 победы и 3 поражения.

    Интересно, что четыре последних матча «Арминии» завершились с одинаковым счетом 1:0. С таким результатом «Арминия» обыграла «Шальке» и «Герту», но уступила «Аугсбургу» и «Боруссии» М.

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    • В 15 турах «Арминия» набрала 13 очков и в Бундеслиге идет на 15-м месте. С одной ничьей «Арминия» — одна из двух наиболее бескомпромиссных команд лиги.

    На выезде в этом сезоне у «Арминии» 1 победа, 1 ничья и 5 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают коэффициент 1,74 на победу «Хоффенхайма», 4,08 — на ничью и 5,00 — на «Арминию».

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    «Хоффенхайму» пора прерывать серию неудач, и матч против соседа по таблице как нельзя хороший повод сделать это. На своем поле «Хоффенхайм» должен как минимум не проигрывать «Арминии», которая ужасно играет в гостях.

    Прогноз и ставка на матч — «Хоффенхайм» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,87.

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