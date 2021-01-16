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    «Кельн» — «Герта». Прогноз и ставка (к. 1.85) на матч Бундеслиги 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Герта»
    Маттео Гендузи
    «Кельн» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 января, начало — в 17:30 мск. «Кельн» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Января 2021 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 17:30 Герта Герта
  • Берлин
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  • 3.30
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    «Кельн»

    В минувшем туре Бундеслиги «Кельн» провалился. Слишком уж болезненным вышло поражение от «Фрайбурга» (5:0).

    «Козлы» падают все ниже в турнирной таблице. Так ведь можно и до вылета доиграться, тем более, подобного опыта у клуба более чем достаточно.

    Сейчас «Кельн» занимает 16 место в турнирной таблице. В активе у команды лишь 11 пунктов. Отставание от идущей на 15 месте «Арминии» составляет два очка.

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    «Кельн» в Бундеслиге не побеждает уже месяц. Последним локальным успехом стала минимальная виктория над «Майнцем».

    «Герта»

    «Герта» в нынешнем сезоне не хватает звезд с неба. И это еще мягко сказано, ведь берлинцы занимают лишь 12 место в турнирной таблице.

    При неплохой атаке (23 гола), «Герта» многовато пропускает (25 мячей). Вот и минувший тур команде не удался — минимальное поражение от «Арминии».

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    • До этого «Старая дама» разгромила слабый «Шальке» (3:0). При этом, проблемы команды все еще не решены, да и подняться повыше в турнирной таблице столь амбициозному клубу явно не помешает.

    В Кельн берлинцы отправляются без нескольких ведущих исполнителей. Например, из-за травм матч пропустят защитник Дедрик Бойата, а также форварды Джавайро Дилросун и Мэттью Леки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Герту» за 2.23, на ничью за 3.35, а на «Кельн» — за 3.52

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    Хозяева, несмотря на серьезные проблемы в атаке, постараются сыграть активнее, и явно сумеют забить хотя бы раз.

    «Герта» успешно играет с «козлами»: в последних 5 матчах берлинцы трижды победили.

    В этом матче стоит ожидать активности в атаке от обоих соперников. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.85

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