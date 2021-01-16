«Борнмут» — «Лутон Таун». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.57 на матч Чемпионшип 16 января 2021 года

«Борнмут» сыграет на своем поле с «Лутон Таун» в рамках 24 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 января, начало — в 18:00 мск. «Борнмут» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» нынешний сезон проводит довольно продуктивно. Команда на всех парах мчится к вожделенному возвращению в элиту английского футбола.

Сейчас команда занимает 3 место, отставая от идущего вторым «Суонси» лишь на один пункт. Разумеется, «Борнмут» постарается избежать стыковых матчей, а вернуться в АПЛ напрямую.

У команды одна из лучших в лиге атак (38 голов в 23 матчах). По всей вероятности, в этом поединке хозяева продемонстрируют всю свою атакующую мощь.

Все прогнозы на АПЛ

В минувшем туре команда не сумела дома обыграть «Миллуолл» (1:1). Так что вряд ли «Борнмут» допустит вторую подряд домашнюю осечку.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» видится середняком Чемпионшип. Вот и сейчас команда занимает 14 место среди 24 участников, имея в своем активе 30 очков.

Особую тревогу вызывает нападение. «Лутон» забил только 20 мячей в 23 играх, притом, что в минувшем туре дома уступил КПР (0:2).

К тому же, с «Борнмутом» «Лутон Таун» играет не столь удачно. Из 5 последних поединков команда разжилась лишь тремя ничьими при двух поражениях.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть вожделенные очки. Вот только мало верится, что «Лутону» удастся сдержать напор атак хозяев «Виталити».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 1.57, на ничью за 3.90, а на «Лутон Таун» — за 6.00

«Борнмут» потерял два очка в минувшем туре, и явно не допустит осечки в этом поединке.

«Лутон Таун» не лучшим образом действует в обороне, и в этом поединке наверняка не сможет разжиться очками.

Хозяева борются за возвращение в АПЛ, и в таких поединках не намерены терять очки. Наши прогноз и ставка — Победа «Борнмута» с коэффициентом 1.57