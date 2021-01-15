«Кьево» — «Энтелла». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.68 на матч чемпионата Италии 15 января 2021 года

15 января в рамках 18-го тура итальянской Серии Б «Кьево» в Вероне на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» примет «Энтеллу». Встреча начнется в 21:00 по мск. «Кьево» — «Энтелла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кьево»

У «Кьево» на счету числится 24 набранных очка после 15 сыгранных матчей, с которыми он идет девятым и отстает на один балл от зоны плей-офф при двух играх в запасе.

Сейчас у «летающих осликов» 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой они добились всего двух викторий и четыре раза делили очки с оппонентами.

Одна из побед была добыта в минувшем туре в гостях над командой из зоны вылета — «Кремонезе» (2:0), а перед этим клуб из Вероны четырежды играл вничью, дважды закончив по 1:1, а также раз по 2:2 и 0:0.

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В родных стенах в текущем розыгрыше Серии Б «Кьево» разжился тремя победными результатами, дважды сыграл вничью и дважды терпел фиаско, разница мячей составляет 10:6.

«Энтелла»

«Энтелла» — один из аутсайдеров текущей Серии Б. У коллектива 14 очков после 17 матчей и предпоследняя 19 строка в турнирке. Правда, отставание от спасительной строки составляет всего два пункта.

Клуб из города Кьявари в этом чемпионате добыл только три победы и все они пришлись на три последних тура. Отметим, что перед этим он проиграл семь игр подряд.

Так «бело-голубые» смогли одолеть в родных стенах занимающую на данный момент третью строку «Читтаделлу» (1:0), а также коллективы из второй половины турнирки — «Пескару» (3:0) дома и «Виченцу» (1:0) в гостях.

На выезде «Энтелла», как для аутсайдера, выступает сносно. Коллектив раз выиграл, трижды проиграл и четыре матча закончил вничью, разница мячей — 6:12.

В прошлом сезоне «Кьево» в играх с «Энтеллой» набрал четыре очка, выиграв дома 2:1 и сыграв ничью 1:1 в гостях.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кьево» предлагают — 1.68.

На викторию «Энтеллы» дают — 5.45, ничья оценена — в 3.78.

Прогнозируем, что «Кьево» дома прервет удачную серию аутсайдера, выиграв в этом матче. Наша ставка — П1.