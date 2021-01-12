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    Ожидается встреча с обоюдными уколами

    «Лутон» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.84 на матч английского Чемпионшипа 12 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон» — «Куинз Парк Рейнджерс»
    «Лутон»
    В рамках 23-го тура розыгрыша первого английского дивизиона «Лутон Таун» сыграет дома с «Куинз Парк Рейнджерс». Встреча, которая пройдет 12 января на стадионе «Кенилуорт Роуд», начнется в 22:00 по мск. «Лутон» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лутон»

    К данному поединку «Лутон» подходит с серией из двух выигрышей. Сперва в этом периоде коллектив в рамках Чемпионшипа переиграли дома «Бристоль» со счетом 2:1.

    После этого «шляпники» продвинулись по турнирной сетке в Кубке Англии. На стадии 1/32 финала они на своей территории справились с «Редингом», выиграв 1:0.

    Перед этой удачной серией команда не могла победить на протяжении трех встреч подряд, дважды проиграв в этот период при одном ничейном исходе, забив в этих играх всего лишь один гол.

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    В турнирной таблице второго по рангу дивизиона Англии «Лутон» идет 14, уступая семь баллов зоне плей-офф. На своей арене он выиграл в этом первенстве пять встреч при четырех ничьих и двух фиаско.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» не может победить уже на протяжении десяти матчей с учетом всех турниров. За этот период коллектив шесть раз проиграл и четыре игры свел вничью.

    Так в своем последнем проведенном поединке «обручи» по итогам овертайма потерпели фиаско от «Фулхэма» (0:2) в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

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  • 09/01/2021

    • В Чемпионшипе клуб из Лондона за последние четыре встречи одну игру проиграл и трижды делил очки с оппонентами.Одна из мировых была в последнем туре первенства в гостях с лидирующим «Норвичем» — 1:1.

    По итогам 22 сыгранных матчей КПР находится на 20 позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета на два балла. В гостях лондонцы победили только раз, еще по пять встреч играли вничью и проигрывали.

    В прошлом сезоне в Лутоне эти клубы расписали мировую (1:1), а в Лондоне победил КПР — 3:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лутона» — 2.26, победа КПР — 3.32, ничья — 3.42.

    Прогнозируем, что в поединке коллективов из второй половины турнирки отметится забитыми голами отметятся оба клуба. Наша ставка — обе забьют: да.

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